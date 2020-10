Da termica ad elettrica: ecco il bonus per riqualificare l’auto fino a 3500 Euro

Il Decreto Agosto aveva già dato il via libera all'incentivo per la riqualificazione elettrica della propria auto, un bonus fino a 3.500 Euro che dovrebbe essere approvato in questi giorni dal Parlamento

Un altro bonus è in arrivo: dopo quello relativo alla manutenzione della propria auto, quello delle bici e il più generico Ecobonus per l’acquisto di un nuovo mezzo a zero emissioni, prossimamente potrebbe entrare in vigore un incentivo ancora più singolare… ma allo stesso tempo interessante. Se la vostra intenzione era quella di rottamare la vostra vecchia auto con una elettrica ma le vostre finanze non ve lo permettono, allora il bonus per la riqualificazione elettrica del veicolo è quello che stavate aspettando.

Si tratta di un emendamento del Decreto Agosto che era già stato approvato in Senato e che presto, entro qualche giorno, arriverà alla Camera dei deputati per il via libera definitivo, il quale metterà a disposizione un contributo pari al 60% del costo necessario per l’installazione di un kit di conversione elettrica sulla propria auto, fino a un massimo di 3.500 Euro di rimborso. Quest’operazione si chiama “retrofit elettrico” ed è regolamentata da un apposito decreto datato dicembre 2015 (D.M. n. 219/15), che prevede la sostituzione del propulsore termico di una vettura benzina o diesel con un’unità elettrificata, comprensiva di powerunit, pacco batterie, interfaccia con la rete per la loro ricarica ed elettronica di gestione dell’intero sistema.

Il processo, in realtà, ha un costo non indifferente, che si aggira sui 5-15mila Euro per una conversione fatta a regola d’arte, la quale non richiede la nuova immatricolazione del veicolo in questione ma semplicemente l’aggiornamento della carta di circolazione, proprio come accade per l’installazione di un impianto a GPL o metano. Per tutte le altre informazioni, rimandiamo al testo originale del decreto Retrofit, che potrete trovare a questo indirizzo: per il bonus riqualificazione, attendiamo aggiornamenti…