Ecoincentivi auto 2021: arriva il rifinanziamento a 350 milioni di Euro

Manca solo l'approvazione definitiva del decreto Sostegni Bis, ma prossimamente sono in arrivo altri 350 milioni di Euro sia per l'acquisto di auto nuove a basse emissioni che usate fino a Euro 6

Dopo gli Ecoincentivi specifici per la Regione Lombardia, ora è il turno di quelli nazionali: l’Ecobonus per l’acquisto di auto nuove di ultima generazione è pronto per essere confermato anche quest’anno grazie a un emendamento approvato in Commissione Bilancio per il prossimo decreto legge Sostegni bis. Il budget a disposizione stavolta è di 350 milioni di Euro, da convalidare con un doppio passaggio tra Camera e Senato nei prossimi giorni (entro il 25 luglio): rispetto al 2020, però, la novità è quella di poter usufruire degli aiuti economici anche per i veicoli usati fino all’Euro 6, a patto che si effettui la rottamazione di un mezzo vecchio di almeno dieci anni.

Entrando nello specifico, gli Ecoincentivi auto nazionali 2021 consistono in una suddivisione in fasce come quella dell’anno scorso secondo i seguenti importi: 60 milioni saranno destinati alle auto elettriche e a tecnologia ibrida plug-in con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2, mentre ben 200 milioni verranno stanziati per la categoria successiva (comprendente quindi anche le alimentazioni a benzina e diesel) con emissioni tra 61 e 135 g/km.

Cinquanta i milioni per i veicoli commerciali, ai quali seguono gli ultimi quaranta specifici per il mercato dell’usato: per accedervi, tuttavia, sono state sottoscritte alcune regole particolari, tra cui la rottamazione di un vecchio veicolo con immatricolazione precedente al mese di gennaio 2011 (o con dieci anni di anzianità e proprietà da almeno 12 mesi), la destinazione alle sole persone fisiche e un prezzo di acquisto complessivo non superiore ai 25.000 Euro. Il contributo per questa tipologie di vetture, in ogni caso, varierà a seconda della classe di emissione dell’auto da acquistare e potrà essere richiesto solo da coloro che non hanno già utilizzato gli incentivi precedenti, quelli relativi alle leggi 30/12/2018 e 30/12/2020.

Seguendo quanto descritto, ecco lo schemino riassuntivo del nuovo Ecobonus auto 2021:

AUTO NUOVE 0-20 g/km con rottamazione: 10.000 Euro 0-20 g/km senza rottamazione: 6.000 Euro 21-60 g/km con rottamazione: 6.500 Euro 21-60 g/km senza rottamazione: 3.500 Euro 61-135 g/km con rottamazione: 3.500 Euro