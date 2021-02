Green Deals by FCA Bank e Leasys: promozioni fino al 28 febbraio

Fino alla fine di febbraio saranno attive quattro offerte speciali promosse da FCA Bank e Leasys volte a promuovere la mobilità elettrica e sostenibile

Con gli Ecoincentivi statali ormai nel vivo, le possibilità per portarsi a casa una nuova auto a zero emissioni certamente non mancano: il discorso, inoltre, diventa ancora più interessante grazie ai “Green Deals” messi in campo da FCA Bank e Leasys, che possono contare al loro interno quattro promozioni volte a focalizzare l’attenzione sulla mobilità elettrica e sostenibile tramite la riduzione delle emissioni di CO2.

Attive fino al 28 febbraio, vanno a completare la partnership iniziata già l’anno scorso con Treedom per il lancio delle prime versioni ibride di Fiat e Lancia, l’elettrificazione della rete di Leasys Mobility Store con le Isole Green, il progetto ArtElectric in collaborazione con la Reggia Venaria di Torino e il servizio LeasysGO!, primo car sharing destinato alla nuova 500 Elettrica.

Quali sono queste promozioni? Partiamo dalla prima: si chiama Go Easy ed è una formula di finanziamento dedicata a coloro che vogliono mettersi in garage proprio il “cinquino” elettrificato, con un canone fisso a partire da 99 Euro al mese e il completo azzeramento delle spese di istruttoria (che altrimenti ammonterebbero a 325 Euro). La nuova 500 Elettrica è protagonista anche del secondo “Green Deal”, rappresentato dal noleggio a lungo termine Leasys Miles che prevede un costo mensile di 279 Euro e una tariffa per chilometro di 0,18 Euro – attivata dopo i primi 1.000 km inclusi nell’offerta.

Il servizio Leasys Miles è disponibile anche per la Jeep Renegade 4xe Limited con motorizzazione 1.3 PHEV, proposto in questo caso con la formula Be Free da 569 Euro al mese e con la possibilità di riscattare la vettura al termine del noleggio con un costo complessivo di 19.300 Euro. Il terzo “Green Deal”, invece, si chiama Leasys Rent e riguarda l’abbonamento Leasys CarCloud, destinato alle due vetture che abbiamo già menzionato con le quali si può sottoscrivere un iscrizione ai servizi Amazon con uno sconto del 30%. L’ultima promozione attiva fino a fine mese, infine, è quella di Clickar, portale dedicato alla compravendita di veicoli usati o a fine noleggio: chi parteciperà a un’asta online sul sito ufficiale riceverà in omaggio 3 anni di garanzia sul veicolo di proprio interesse.