LeasysGO, il servizio di car-sharing per la nuova Fiat 500

Il Gruppo FCA ha lanciato in questi giorni LeasysGO!, con il quale si potrà noleggiare la nuova 500 MY2021 per tutti gli spostamenti quotidiani nelle principali città italiane

Lo sviluppo delle tecnologie elettriche e di nuove forme di mobilità sostenibile hanno portato il Gruppo FCA ad annunciare un nuovo servizio con il quale si potrà utilizzare il car-sharing con formule convenienti e alla portata di tutti. Si chiama LeasysGO! e rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che devono spostarsi velocemente nelle più grandi città italiane, a emissioni zero e senza la necessità di doverlo fare con un’auto di proprietà.

Questo tipo di noleggio metterà al centro la nuova Fiat 500 Elettrica, con la quale si potrà accedere facilmente nelle aree cittadine e urbane senza preoccuparsi delle Zone a Traffico Limitato (perché provvista di powertrain a batteria) e dei parcheggi, perché destinata, appunto, al car-sharing. Si tratta di un servizio ideato in collaborazione con FCA Bank e che verrà reso disponibile inizialmente a Torino, dove tramite il proprio smartphone si potrà noleggiare la Nuova 500 acquistando il voucher d’iscrizione annuale specifico per le proprie necessità.

Il costo di quest’ultimo su Amazon è di 19,99 Euro e dovrà essere successivamente convertito sul portale digitale LeasysGO per dare il via all’abbonamento e per prenotare la propria automobile. Il canone previsto per il servizio è di 19,99 Euro e comprende 2 ore di car-sharing al mese: quando queste si esauriscono la tariffa andrà “a consumo”, per cui si dovrà pagare 0,29 Euro per ogni minuto di utilizzo aggiuntivo fino a un massimo di 43,50 Euro per l’intera giornata.

La flotta di 500 Elettriche messa a disposizione sarà sempre curata e gestita dal team di LeasysGO per quanto riguarda la ricarica (ovviamente gratuita) delle batterie, in modo che sia sempre disponibile una vettura pronta all’uso e con gli accumulatori sempre pieni di energia. Nel corso dell’anno, inoltre, il servizio verrà esteso anche a Milano (con 400 veicoli) e a Roma (con altre 200 vetture), che andranno ad aggiungersi agli oltre 350 modelli torinesi per un totale di 1000 esemplari a disposizione dei cittadini italiani.