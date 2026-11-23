Guidare in inverno richiede alcune precauzioni per affrontare le condizioni stradali legate alle basse temperature. Pioggia, neve e ghiaccio possono ridurre l’aderenza degli pneumatici e compromettere la visibilità, aumentando i rischi durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi.

Per guidare in sicurezza con neve e ghiaccio è importante verificare le condizioni del veicolo e adottare comportamenti adeguati alla situazione. Dalla pulizia del parabrezza al controllo degli pneumatici, fino alla gestione della velocità e della distanza di sicurezza, ecco alcuni accorgimenti utili per la guida invernale.

Guida in inverno: come rimuovere il ghiaccio dal parabrezza

Quando le temperature scendono sotto lo zero, sui vetri dell’auto può formarsi uno strato di ghiaccio che compromette la visibilità. Prima di mettersi alla guida è quindi necessario rimuovere completamente il ghiaccio dal parabrezza e dagli altri vetri, evitando interventi che potrebbero danneggiarli.

L’utilizzo di acqua bollente è sconsigliato, poiché lo sbalzo termico può provocare crepe o rotture del vetro. Per eliminare il ghiaccio è preferibile utilizzare spray deghiaccianti specifici, disponibili nei negozi di prodotti per auto e nei supermercati.

In alternativa, è possibile ricorrere a un raschietto in plastica, da utilizzare con attenzione per non danneggiare la superficie. Sono invece da evitare strumenti in metallo o vetro, che potrebbero provocare graffi.

Guida in inverno: attenzione a serrature e tergicristalli

Le basse temperature possono causare il congelamento delle serrature delle portiere, rendendo difficile l’accesso all’abitacolo. In questi casi è possibile utilizzare un prodotto deghiacciante per serrature, evitando di forzare la chiave o ricorrere a fonti di calore dirette che potrebbero danneggiare i componenti.

Un altro elemento da controllare durante l’inverno è rappresentato dai tergicristalli, particolarmente sollecitati dalla presenza di pioggia, neve e residui di sale sulle strade. È opportuno pulire periodicamente le spazzole con un detergente adatto e verificarne lo stato di usura.

Quando l’auto rimane parcheggiata all’aperto con temperature inferiori allo zero, le spazzole possono inoltre aderire al parabrezza ghiacciato. Se il veicolo lo consente, sollevare i tergicristalli durante la sosta può evitare che la gomma rimanga attaccata al vetro, riducendo il rischio di danneggiamenti alla successiva attivazione.

Guida in inverno: controllare pneumatici e pressione delle gomme

Gli pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. Durante la stagione fredda, la loro condizione influisce direttamente sull’aderenza, soprattutto in presenza di neve, ghiaccio o asfalto bagnato.

Gli pneumatici invernali sono progettati con mescole e battistrada specifici per le basse temperature, mentre gli pneumatici estivi possono perdere efficacia quando il termometro scende. È quindi importante utilizzare gomme adeguate alle condizioni di circolazione e rispettare gli eventuali obblighi previsti sulle strade percorse.

Un controllo fondamentale riguarda la profondità del battistrada, che non deve essere inferiore al limite di legge di 1,6 mm. Per gli pneumatici invernali, tuttavia, una profondità inferiore a 3 mm può compromettere le prestazioni sulla neve.

Occorre inoltre verificare periodicamente la pressione delle gomme, che tende a diminuire con l’abbassamento della temperatura. Il controllo deve essere effettuato a pneumatici freddi, facendo riferimento ai valori indicati dal costruttore del veicolo.

Guida in inverno: distanza di sicurezza e visibilità

In presenza di pioggia, neve o ghiaccio, gli spazi di frenata possono aumentare sensibilmente rispetto alle condizioni di asfalto asciutto. Per questo è necessario aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e adeguare la velocità alle condizioni della strada.

I sistemi elettronici di assistenza alla guida, come ABS, controllo della trazione e controllo elettronico della stabilità, contribuiscono alla gestione del veicolo, ma non possono compensare completamente la perdita di aderenza degli pneumatici.

Un altro aspetto da considerare è la visibilità durante la guida. Fari e gruppi ottici devono essere mantenuti puliti, soprattutto quando sulle strade sono presenti fango, neve e residui di sale che possono accumularsi sulle superfici.

Sulle strade particolarmente scivolose è inoltre opportuno evitare l’utilizzo del cruise control, anche nella versione adattiva, per mantenere un controllo diretto dell’accelerazione e della velocità.

Guida in inverno: come comportarsi sulle strade ghiacciate

Il ghiaccio rappresenta uno dei principali rischi della circolazione invernale, anche perché può essere difficile da individuare, soprattutto durante le ore notturne. In alcune situazioni, una diminuzione improvvisa del rumore di rotolamento degli pneumatici può indicare la presenza di una superficie ghiacciata.

Quando si percorre un tratto con scarsa aderenza, è fondamentale evitare manovre brusche, mantenendo movimenti progressivi dello sterzo e utilizzando acceleratore e freno con gradualità. Frenate improvvise e cambi di direzione rapidi possono infatti compromettere la stabilità del veicolo.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alle ripartenze, durante le quali un’accelerazione eccessiva può provocare lo slittamento delle ruote. Sulle auto con cambio manuale, in determinate condizioni, può essere utile partire in seconda marcia per ridurre la coppia trasmessa alle ruote.

In ogni caso, è importante mantenere una velocità adeguata al fondo stradale e utilizzare i comandi con gradualità, tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e dei sistemi di assistenza presenti.

Guida in inverno: controllare il meteo prima di partire

Prima di affrontare un viaggio durante la stagione fredda è consigliabile consultare le previsioni meteorologiche e verificare le condizioni delle strade lungo il percorso.

Neve, ghiaccio e precipitazioni intense possono infatti provocare rallentamenti, limitazioni alla circolazione e difficoltà nella percorrenza di alcuni tratti, soprattutto nelle zone montane.

Le informazioni possono essere consultate attraverso i servizi meteorologici, i canali dedicati alla viabilità e i sistemi di navigazione che forniscono aggiornamenti sul traffico.

Quando sono previste condizioni meteorologiche particolarmente avverse, è opportuno valutare la possibilità di posticipare la partenza o modificare l’itinerario, evitando gli spostamenti non necessari.