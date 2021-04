In viaggio con la musica? Ci pensano Waze e Audible!

La recente collaborazione posta in essere tra l'app Waze e il servizio Amazon Audible permette di ascoltare audiolibri e podcast senza essere distratti nella navigazione su strada

Sarebbe bello utilizzare il sistema di navigazione del proprio infotainment ascoltando allo stesso la propria musica preferita vero? Viaggiare rilassati verso la meta prefissata aiutati dall’assistente vocale con tutte le indicazioni del caso e con quel sound di sottofondo che vi piace tanto… Bè, potete anche smettere di sognare perchè oggi tutto questo è possibile: la recente collaborazione posta in essere tra Waze, app appositamente progettata per la navigazione GPS, e il servizio Audible di Amazon vi consentirà di ascoltare podcast e audiolibri senza essere distratti durante la guida, intrattenendo quindi sia gli spostamenti quotidiani che le trasferte più lunghe.

In altre parole, questa partnership permette di usufruire di entrambi i servizi senza avere più applicazioni aperte in background, sia negli ambienti Android che in quelli della “mela morsicata“. Come abilitare questa utilissima funzionalità? E’ molto semplice: basta scaricare l’app Waze sull’infotainment della propria auto (o sul proprio smartphone) per poi effettuare l’integrazione di Audible, toccando l’icona della “nota musicale” nella pagina principale e selezionando il servizio di Amazon. Tutto qua!

Alternativamente è possibile giocare con le impostazioni di Waze e trovare la voce “Audio Player”, tramite la quale effettuare la configurazione al servizio Audible. Allo stesso modo è possibile utilizzare quest’ultimo come app principale e permettere l’integrazione con il navigatore di proprietà di Google: anche in questo caso sarà sufficiente andare a spulciare le Impostazioni e trovare la sezione “Connetti ad altre app”, dove andare a selezionare appunto Waze. Così facendo potrete ascoltare i vostri brani preferiti con un occhio di riguardo alle informazioni stradali necessarie per arrivare a destinazione: comodo vero?