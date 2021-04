Neonati in auto: come trasportarli in massima sicurezza

Quando si deve affrontare un viaggio in auto con un bambino piccolo bisogna stare attenti anche ai singoli dettagli: primo tra tutti il seggiolino e la sua posizione nell'abitacolo

L’arrivo di un neonato in famiglia è quanto di più speciale si possa chiedere dalla vita: cambia le tue abitudini e ti fa diventare genitore, con tante responsabilità che, nei primi mesi, possono spaventare. Il consiglio più importante, in questo caso, è quello di non farsi trovare impreparati e pianificare ogni singolo passo per tempo, compreso il ritorno dall’ospedale in automobile.

Questa situazione rappresenta, di fatto, il primo vero “viaggio” del bambino su un veicolo a quattro ruote, per il quale non bisogna assolutamente lasciare nulla al caso. Per fare in modo che tutto vada per il meglio e che si possa ripetere l’esperienza nell’immediato futuro, ecco quindi sei preziosi consigli su come rendere il ritorno a casa il più piacevole, e sicuro, possibile.