Patente auto: la decurtazione dei punti comunicata online

Il Decreto Semplificazioni di Agosto ha modificato la modalità di comunicazione del saldo punti della propria patente, oltre all'aggiornamento del trasferimento di proprietà del veicolo venduto

Dopo le novità in fatto di mobilità sostenibile per bici elettriche e monopattini, il Decreto Semplificazioni redatto ad Agosto e introdotto nel mese di Settembre continua la propria strada nel rendere più efficienti le procedure di gestione di alcuni degli articoli fondamentali del Codice della Strada. Le ultime novità sono arrivate in questi giorni e riguardano l’eliminazione del tagliando di residenza del nuovo proprietario di un veicolo in merito all’aggiornamento della carta di circolazione e la sostituzione del saldo cartaceo dei punti rimanenti sulla patente, la cui decurtazione è ora comunicata direttamente tramite e-mail.

Iniziamo dalla prima modifica da noi accennata: l’articolo toccato è il numero 94 del CdS, riguardante appunto il trasferimento della residenza del nuovo intestatario di un veicolo. Mentre fino a poco tempo fa era necessario posizionare l’apposito tagliando di aggiornamento sulla carta di circolazione, oggi l’intera procedura è sostituita con la semplice registrazione della variazione di residenza direttamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Il nuovo proprietario di una vettura o di una moto, quindi, non riceverà nulla in merito e manterrà il proprio Documento Unico di circolazione così come era stato creato durante l’omologazione. La seconda novità, invece, riguarda la comunicazione della variazione dei punti della propria patente: fino ad oggi questa veniva effettuata in cartaceo, mentre ora la procedura prevede il passaggio dal Portale dell’Automobilista, dove sarà necessario registrarsi e tramite il quale si potrà ricevere l’eventuale e-mail con relativa perdita di punti dalla propria licenza. In aggiunta, ogni cittadino potrà scaricare anche un attestato con il saldo alla data attuale, visualizzabile alla pari di quello con i propri dati di residenza tramite l’apposita app iPatente.