P di principiante: normative, posizionamento e sanzioni

La P di principiante rappresenta un elemento fondamentale durante il percorso di apprendimento di chi si accinge a diventare un conducente. È dunque molto importante chiarire l’importanza del contrassegno, le normative che ne regolamentano l’uso e le sanzioni previste per chi non rispetta queste disposizioni, contribuendo a una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i conducenti in fase di apprendimento. All’interno di questo articolo, scopriremo insieme proprio tutte queste cose nel dettaglio.

Normative e obbligatorietà della P di principiante

Requisiti legali per l’uso della P di principiante

La legge italiana prevede dei requisiti specifici per l’utilizzo della P di principiante, essenziali per i guidatori che si trovano in una fase di apprendimento. Secondo l’articolo 334 del Codice della Strada, è obbligatorio che le auto, usate mentre si fanno le esercitazioni e gli esami di guida, siano equipaggiate con un contrassegno che riporti la lettera P.

Durata dell’obbligo della P per neopatentati

La durata dell’obbligo della P per neopatentati è determinata da diverse normative e dipende dal tipo di limitazione imposta dal Codice della Strada. La condizione di neopatentato prevede una serie di restrizioni che sono valide per i primi tre anni dal conseguimento della patente, dal limite di cilindrata e rapporto peso potenza fino a quello del tasso alcolemico indipendentemente dall’età del guidatore al momento del conseguimento. Questo periodo permette al neopatentato di acquisire maggiore esperienza alla guida.

Come detto qualche riga fa, la P di principiante è obbligatoria soltanto durante il periodo di esercitazione alla guida con il foglio rosa e non durante il triennio come neopatentato. Una volta conseguita la patente di guida, il contrassegno P può essere rimosso, anche se alcuni guidatori lo tengono per un periodo di tempo facoltativo per indicare agli altri conducenti la loro recente acquisizione della patente (se hai ancora dei dubbi si come si leggono i dati riportati sulla patente leggi questo articolo).

Posizionamento corretto della P di principiante sul veicolo

Come e dove applicare la P sulla macchina

Per applicare correttamente la P sulla vettura, è importante seguire le direttive stabilite dal Codice della Strada e dalle normative vigenti. In particolare, bisogna posizionare la P sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del veicolo in modo che sia ben visibile ma senza ostacolare la visibilità di chi guida o dell’istruttore. Inoltre, deve essere di colore nero su uno sfondo bianco retroriflettente.

La P va applicata in modo che sia posizionata verticalmente o subverticalmente, assicurandosi che sia ben fissata per evitare che si tolga durante la guida, soprattutto in condizioni climatiche avverse. Le auto appartenenti alle autoscuole o ai centri di istruzione devono seguire una normativa specifica. Questa prevede l’uso di un pannello rettangolare con angoli arrotondati su cui è riportata la scritta Scuola Guida in nero su sfondo bianco retroriflettente, da applicare sia anteriormente che posteriormente.

Dimensioni e misure consigliate per la P di principiante

Le dimensioni stampate specifiche sono pari a 12 x 15 cm per il contrassegno anteriore e 30 x 30 cm per quello posteriore. Durante la stampa P di principiante è fondamentale che la P sia maiuscola e ben leggibile, con le dimensioni della lettera stessa che devono essere di 12 cm in altezza e 9 cm in larghezza per quella anteriore e di 20 cm in altezza e 18 cm in larghezza per quella posteriore. Per i veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, le misure del cartello devono essere di 50 x 50 cm, sia per quello anteriore che per quello posteriore.

Evitare sanzioni: le regole da seguire

Sanzioni per la mancata esposizione della P

Le sanzioni previste per la mancata esposizione del contrassegno P di principiante sono riportate nell’articolo 122 del Codice della Strada. Come detto poco fa, coloro che si esercitano alla guida con il foglio rosa, avendo quindi superato l’esame di teoria ma non ancora quello pratico, sono tenuti ad esporre il contrassegno P sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del veicolo durante le esercitazioni. In caso contrario, sono previste azioni amministrative che variano da 87 a 344 euro. Se invece vuoi scoprire i casi di decurtazione punti patente per i neopatentati ti consigliamo di leggere questo articolo dedicato.

Come evitare errori comuni nel posizionamento della P

Il primo consiglio che vi diamo è quello di esporre correttamente la lettera P di principiante sia anteriormente che posteriormente.

In generale, la lettera P deve essere posizionata in alto a destra sul parabrezza anteriore e a destra o a sinistra del lunotto posteriore. È importante che il contrassegno sia realizzato in materiale retroriflettente in modo da garantire la sua visibilità sia di giorno che di notte. Ricordiamo, infine, di rispettare le dimensioni e le specifiche riportate nei paragrafi precedenti.