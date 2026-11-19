Con l’arrivo delle basse temperature, la pressione degli pneumatici in inverno tende a diminuire, provocando in alcuni casi l’accensione della spia TPMS sul cruscotto. Un fenomeno che non indica necessariamente una foratura, ma che può dipendere dalla contrazione dell’aria contenuta nelle gomme a causa del freddo.

Una pressione delle gomme troppo bassa può compromettere l’aderenza su strada, aumentare i consumi di carburante e accelerare l’usura degli pneumatici. Per questo è importante sapere quando e come controllare la pressione, quali valori rispettare e quali accorgimenti adottare durante i mesi invernali.

Perché la pressione degli pneumatici diminuisce con il freddo?

La diminuzione della pressione degli pneumatici durante l’inverno è legata alla variazione della temperatura dell’aria contenuta al loro interno. Quando la temperatura scende, l’aria esercita una pressione inferiore sulle pareti dello pneumatico, determinando una riduzione del valore misurato.

In termini indicativi, la pressione può diminuire di circa 0,1 bar ogni 10 °C di temperatura in meno. A questo fenomeno si aggiunge la naturale perdita d’aria che interessa gli pneumatici nel corso del tempo, rendendo necessari controlli periodici anche in assenza di anomalie evidenti.

Come e quando controllare la pressione degli pneumatici in inverno

Per ottenere una misurazione attendibile, la pressione delle gomme deve essere controllata a freddo, preferibilmente dopo che il veicolo è rimasto fermo per almeno due ore oppure dopo aver percorso non più di 2-3 chilometri.

Durante la marcia, infatti, l’aumento della temperatura degli pneumatici può determinare un incremento della pressione di circa 0,2-0,3 bar, influenzando il risultato della misurazione. Nei mesi invernali è consigliabile effettuare il controllo almeno una volta al mese.

Un altro elemento da considerare è la temperatura dell’ambiente in cui viene effettuato il controllo. Misurare e regolare la pressione all’interno di un garage riscaldato può restituire valori differenti rispetto a quelli rilevati all’aperto, soprattutto quando la temperatura esterna è prossima o inferiore allo zero.

Per esempio, passando da un ambiente a 20 °C a una temperatura esterna di -2 °C o -5 °C, la pressione può diminuire di circa 0,2 bar. È quindi preferibile eseguire la misurazione nelle condizioni di temperatura in cui viene normalmente utilizzata l’auto, tenendo conto delle eventuali differenze termiche.

I valori di pressione prescritti dal costruttore sono riportati generalmente su un’etichetta applicata al montante della portiera lato guida, all’interno dello sportellino del carburante oppure nel libretto di uso e manutenzione. Le indicazioni possono variare in funzione del carico del veicolo.

Pressione degli pneumatici in inverno: gli altri controlli da effettuare

Oltre alla verifica periodica della pressione, durante la stagione invernale è opportuno prestare attenzione ad alcuni componenti che possono incidere sul corretto mantenimento della pressione degli pneumatici.

Un primo aspetto riguarda l’affidabilità degli strumenti di misurazione. I manometri presenti presso distributori e autolavaggi possono essere soggetti a urti, usura ed esposizione agli agenti atmosferici, con possibili differenze di lettura anche di 0,3-0,5 bar. Per questo può essere utile disporre di un manometro digitale o analogico personale.

È importante verificare anche la presenza dei cappucci di protezione delle valvole. Durante l’inverno, acqua, fango e sale utilizzato sulle strade possono raggiungere il meccanismo interno della valvola, favorendo la formazione di depositi o fenomeni di ossidazione che potrebbero causare perdite d’aria.

Il controllo dovrebbe interessare anche l’eventuale ruota di scorta, soggetta alle stesse variazioni di pressione degli altri pneumatici. Nei veicoli dotati di kit di riparazione, invece, è opportuno verificare il funzionamento del compressore e la scadenza del liquido sigillante.

La misurazione della pressione rappresenta inoltre un’occasione per controllare lo stato di usura del battistrada e individuare eventuali tagli, rigonfiamenti o danneggiamenti. Sebbene il limite minimo previsto dalla normativa sia di 1,6 mm, negli pneumatici invernali una profondità inferiore a 3 mm può ridurre l’efficacia delle lamelle su neve e fango.

Infine, dopo aver ripristinato i valori di pressione indicati dal costruttore, su alcuni veicoli potrebbe essere necessario effettuare il reset del sistema TPMS attraverso il computer di bordo per spegnere la relativa spia.