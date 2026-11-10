Dove comprare cerchi e gomme online: guida alla scelta del negozio

Un automobilista che monta nuove ruote sulla sua berlina ha già scelto il disegno dei cerchi. Gli restano però tre domande molto concrete. Le misure sono compatibili con la sua auto? Chi si occuperà del montaggio? Quali tutele avrà dopo l’acquisto?

Pneus Online, che si presenta come specialista in cerchi e ruote complete dal 2001, risponde a queste domande con un percorso d’acquisto che parte dal veicolo.

Le stesse domande indicano anche i criteri per scegliere dove comprare online. Sono la compatibilità, l’omologazione dei cerchi, la stagione degli pneumatici, il montaggio e le garanzie.

Cerchi e gomme adatti al proprio veicolo

La scelta dei cerchi e gomme su Pneus Online comincia dal modulo di ricerca. Il cliente indica marca, modello, anno e motorizzazione del veicolo. Il sito precisa che queste informazioni si trovano nel libretto di circolazione.

Per rifinire i risultati il sito propone alcuni filtri, tra cui il montaggio su ruota completa, l’adattabilità all’inverno e la disponibilità della valvola TPMS. La sigla indica il sistema di controllo della pressione degli pneumatici.

Una volta individuato il modello restano da leggere le caratteristiche tecniche del cerchio. Il sito elenca larghezza, diametro, numero di fori, distanza centrale, offset (ET), foro centrale e finitura. Per le voci meno intuitive offre una breve definizione. La tabella riprende le principali.

Parametro Significato Distanza centrale Numero dei fori di montaggio e diametro della circonferenza su cui sono posizionati Esempio 5×112 Cinque fori distribuiti su una circonferenza di 112 mm Foro centrale Diametro dell’apertura al centro del cerchio Offset (ET) Posizione del cerchio rispetto al mozzo

Omologazione dei cerchi e documenti da conoscere

In Italia i cerchi non originali sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 20 del 10 gennaio 2013. Il testo riguarda le autovetture delle categorie M1 e M1G. Esclude le ruote originali e quelle sostitutive fornite dal costruttore del veicolo. Il decreto richiama anche il regolamento n. 124 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, noto come UN/ECE n. 124.

Dal 1° ottobre 2015 possono essere venduti in Italia soltanto cerchi omologati secondo il decreto oppure secondo questo regolamento. Ogni cerchio omologato riporta il proprio marchio in modo leggibile e indelebile. Il marchio permette di riconoscere a colpo d’occhio un cerchio regolare. Il costruttore del sistema ruota rilascia un certificato di conformità. L’officina che monta i cerchi omologati secondo il decreto rilascia una dichiarazione di corretto montaggio, che deve restare a bordo del veicolo.

Con l’omologazione secondo il decreto si possono montare ruote e pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione senza il nulla osta del costruttore del veicolo. Prima dell’ordine conviene cercare nella scheda prodotto il marchio di omologazione e i documenti collegati.

Etichetta europea e stagione per scegliere le gomme giuste

L’etichetta europea permette di confrontare gli pneumatici con gli stessi criteri. È disciplinata dal regolamento (UE) 2020/740, in applicazione dal 1° maggio 2021. Con questo regolamento gli pneumatici non sono più ammessi nelle classi F e G. L’etichetta riporta tre indicazioni.

Indicazione Scala Efficienza nel consumo di carburante Dalla A (più efficiente) alla E (meno efficiente) Aderenza sul bagnato Dalla A (frenata più breve sull’asfalto bagnato) alla E (frenata più lunga) Rumore esterno di rotolamento Dalla A (meno rumore) alla C (più rumore), con il valore in decibel

Per l’inverno contano anche i simboli. Gli pneumatici adatti a condizioni di neve rigida riportano il pittogramma «3 Peak Mountain Snowflake» oppure il simbolo alpino. Sulle strade in cui vige un’ordinanza servono pneumatici invernali oppure catene da neve a bordo, dal 15 novembre al 15 aprile. Gli pneumatici invernali si riconoscono dalla marcatura M+S (Mud+Snow). Nel periodo previsto dalle ordinanze è ammesso anche un indice di velocità inferiore, fino alla lettera Q (160 km/h).

Montaggio e consegna di cerchi e gomme

Il montaggio è il passaggio che porta le ruote dal magazzino alla strada. Una ruota completa unisce il cerchio e lo pneumatico. Pneus Online consegna le ruote complete assemblate ed equilibrate, pronte per essere installate sul veicolo.

Il sito indica 10.900 officine partner in Europa e propone un menu per cercare un centro di montaggio. Se le viti o i dadi originali non sono adatti al nuovo cerchio, il kit di fissaggio del veicolo è incluso gratuitamente per i modelli interessati. Il programma PRIME di Pneus Online abbina sconti immediati e consegna gratuita.

Garanzie, recesso e pagamenti

Un negozio online affidabile mette in chiaro le tutele che seguono l’acquisto. Il consumatore ha 14 giorni dalla consegna per recedere senza indicare un motivo. Le norme più recenti impongono ai negozi online di offrire anche un link o un pulsante di recesso sempre ben visibile. Il cliente apre la funzione, conferma i dati dell’ordine e invia la richiesta. Il recesso è valido se la dichiarazione parte prima della scadenza del termine. Il venditore risponde con una conferma su supporto durevole.

Sul sito di Pneus Online il «Modulo di recesso» figura tra le voci di menu. La pagina mette in evidenza anche una garanzia di 12 mesi su pneumatici auto e moto, cerchi e ruote.

Per i pagamenti il sito indica che le transazioni sono trasmesse in modo sicuro da BNP Paribas. Il sito mostra i loghi della carta di credito e di PayPal.

Pneus Online riunisce in un unico percorso la ricerca per veicolo, le ruote complete assemblate ed equilibrate, la rete di officine partner e le garanzie indicate sul sito. L’acquirente può così seguire ogni passaggio, dalla ricerca del modello fino al pagamento.