Prezzo carburanti: sconti su benzina e diesel in Friuli Venezia Giulia

Per tutto il mese di marzo i residenti del Friuli che abitano in Area 1 e Area 2 potranno ancora sfruttare le agevolazioni sul prezzo dei carburanti fino a 1,1 Euro al Litro

Come accaduto la scorsa estate, anche per il mese di marzo appena cominciato la regione Friuli Venezia Giulia permetterà ai suoi abitanti di fare il pieno di carburante a prezzi estremamente vantaggiosi. L’intenzione è di nuovo quella di “ridurre il fenomeno del cosiddetto pendolarismo transfrontaliero motivato dai prezzi più bassi praticati nella vicina Slovenia“, come affermato dall’assessore all’Ambiente e all’Energia Fabio Scoccimarro, e quindi di dis-incentivare i “turisti del pieno” a varcare il confine perchè attratti da un costo per Litro più basso di quello nazionale.

Entrando nello specifico, la scontistica prevista da questa iniziativa premierà in particolar modo i possessori di auto ibride che risiedono nell’Area 1, quella più vicina al confine sloveno, perchè in questo caso la riduzione sul prezzo della benzina e del diesel è pari rispettivamente a 0,29 Euro e 0,20 Euro al Litro. Coloro che invece abitano nella più lontana Area 2 avranno un bonus sul costo finale pari a 0,14 e 0,09 Euro/Litro, con altri 5 centesimi extra se la vettura da rifornire è a tecnologia ibrida.