Samsung SmartThings: con Android Auto si gestisce la domotica di casa

L'integrazione delle funzionalità SmartThings per l'infotainment basato su Android Auto permette di aprire il cancello del garage, di accendere le luci di casa e di controllare da remoto tanti altri dispositivi

Le auto di oggi stanno diventando sempre più intelligenti: i motori sono ormai per lo più rivolti verso le tecnologie elettriche e ibride, mentre a livello di infotainment la presenza dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto permettono addirittura di gestire da remoto i dispositivi smart presenti nella propria casa. Come? Attraverso alcune funzionalità aggiuntive da scaricare proprio per il sistema operativo del computer di bordo, integrate, per esempio, nel software SmartThings per la domotica dei dispositivi della Casa sudcoreana.

Si tratta di un’applicazione presentata giusto quest’anno in concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone Galaxy S21 e che serve, come appena accennato, per controllare alcune funzionalità dei propri dispositivi domestici da remoto. Nel caso dell’infotainment con Android Auto (ovviamente aggiornato all’ultima versione disponibile), l’app SmartThings si può trovare nella sezione delle impostazioni dove selezionare le varie azioni a seconda della situazione da affrontare.

Le più utili sono sicuramente quelle per comandare le luci di casa, le serrature dei cancelli e l’impianto di climatizzazione, da configurare anche attraverso delle apposite routine selezionabili attraverso la funzione “Notifica Scena” con partenza (Uscita) e arrivo presso la propria abitazione. In questo modo, tra l’altro, il sistema infotainment le proporrà automaticamente perchè sfrutterà la geolocalizzazione del veicolo tramite i dati forniti dal navigatore.

In questo momento, tuttavia, Samsung ha impostato dei limiti nell’utilizzo dell’app SmartThings: è infatti possibile impostare una sola azione per al massimo sei dispositivi (Samsung e non) connessi con il sistema infotainment, che verrà visualizzata quindi singolarmente a schermo per evitare che il guidatore si distragga durante la guida. Tutto, ovviamente, è improntato alla massima sicurezza, vero caposaldo del Codice della Strada per evitare incidenti: la tecnologia è importante (e anche comoda), ma con la propria vita (e quella degli altri), ricordatevelo, non si scherza…