Vacanze in moto: i controlli da fare prima della partenza

Partire per una vacanza in moto ha un fascino particolare: il casco in testa, la giacca addosso e panorami mozzafiato da attraversare. Tuttavia, per garantirsi un viaggio emozionante e privo di intoppi, è fondamentale eseguire alcuni controlli alla moto prima di partire. Ecco una guida pratica per assicurarsi che tutto sia in ordine prima di affrontare la strada.

Motore, liquidi e pneumatici: cosa controllare prima di una vacanza in moto

Prima di una vacanza in moto, il controllo del motore è essenziale. Se non si è effettuata la manutenzione periodica da oltre un anno o dopo più di 10.000 km, è consigliabile rivolgersi a un meccanico per un tagliando completo. Se invece la manutenzione è stata fatta nei tempi corretti, si possono fare alcuni controlli autonomamente su olio motore (assicurarsi che il livello sia compreso tra le tacche del minimo e del massimo), liquido freni (verificare il livello e, se necessario, fare un rabbocco utilizzando il tipo di olio specificato nel libretto d’uso), liquido refrigerante (controllare il livello, anche se alcuni ritengono superfluo questo controllo sulle moto) e filtro dell’aria (è fondamentale per il respiro del motore).

Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra la moto e la strada, quindi è cruciale controllarne lo stato, Se l’indicatore è allineato con l’intaglio adiacente, è il momento di sostituire le gomme. Non dimeniate di controlla anche la loro pressione utilizzando un manometro (disponibile in molte stazioni di servizio) per verificare che il valore sia conforme a quelli indicati nel libretto d’uso e manutenzione. Osservate eventuali crepe tra gli intagli.

Se presenti, indicano che la mescola è invecchiata e le gomme vanno sostituite. Verificare lo stato della trasmissione è fondamentale per evitare problemi durante il viaggio: se la moto ha una trasmissione a catena, controllare la lubrificazione e la tensione delle maglie. Per le cinghie, verificare eventuali segni di usura. Verificate anche l’usura dei dischi e delle pastiglie dei freni. Se non si è sicuri, un gommista di fiducia può fare un controllo rapido. Assicurarsi che tutti i fanali e gli indicatori di direzione funzionino correttamente è essenziale per la sicurezza.

Per una maggiore tranquillità, è bene portare con sé alcuni accessori di sicurezza come un giubbino catarifrangente, un avviatore portatile e un kit di riparazione pneumatici e di emergenza, essenziali per affrontare piccoli inconvenienti durante il viaggio. Con questi accorgimenti, la moto sarà pronta per affrontare la strada in sicurezza. Buon viaggio!