DS CLUB PRIVILÈGE dedicato ai clienti DS diventa ONLY YOU PRIVILÈGE

ONLY YOU PRIVILÈGE è un programma esclusivo che offre una gamma di servizi personalizzati ai Clienti DS

Con il programma ONLY YOU DS Automobiles offre ai propri clienti un esperienza unica e premium che va al di là del solo acquisto di un auto, offrendo una serie di servizi esclusivi quali DS VALET, DS ASSISTANCE, RENT A DS e un Club riservato ONLY YOU PRIVILÈGE, in grado di mettere al centro dell’esperienza sempre il Cliente DS.

ONLY YOU PRIVILÈGE vanta una serie di eventi e privilegi premium riservati ai Clienti DS di altissima qualità, perché la qualità dell’esperienza dei Clienti per DS è una priorità. ONLY YOU PRIVILÈGE offre degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche di chef stellati, visite private ai musei, relax nelle migliori terme, incontro con i maestri artigiani del savoir-faire francese ed eventi automobilistici privati.

Questo programma per i membri di DS Automobiles offre momenti memorabili per vivere esperienze uniche.