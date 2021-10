Gruppo Autotorino tra i 300 migliori datori di lavoro d’Italia, unico dealer automotive

Gruppo Autotorino è stato certificato tra i 300 migliori datori di lavoro d'Italia, unico dealer automotive a rientrare nel novero delle aziende incluse in questa graduatoria nazionale

Gruppo Autotorino è stato certificato tra i 300 “Italy’s Best Employers 2021/2022” riconosciuti dalla ricerca indipendente dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ITQF (che fa capo al gruppo Hubert Burda Media, voce autorevole nelle certificazioni di Employer Branding). Autotorino, dealer di riferimento in Italia, presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, e con il brand Autostar in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, è l’unico concessionario automotive a rientrare nel novero delle aziende incluse in questa graduatoria nazionale.

“La nostra squadra è il più grande successo di Autotorino. Essere certificati tra i 300 ‘Italy’s Best Employers’ rende orgogliosa tutta la nostra realtà ed è sintomo dello spirito con cui tutte le nostre persone ogni giorno entrano in azienda. – ha commentato Mattia Vanini, partner & project manager di Gruppo Autotorino – Nel tempo abbiamo ricevuto premi e certificazioni per la solidità e l’innovatività del nostro progetto aziendale; viene ora riconosciuta, partendo da un’attenta attività di ascolto del sentiment espresso in rete, anche la capacità di creare e mantenere un ambiente di lavoro positivo e al tempo stesso competitivo. La principale sfida per il futuro è continuare a costruire un percorso di sviluppo dove i protagonisti siano le persone, offrendo prospettive e opportunità di crescita professionale sempre più stimolanti.”

Autotorino dal 1° novembre coinvolgerà nella sua organizzazione 2.000 collaboratori: 869 impegnati nei servizi commerciali, 769 nell’area dell’assistenza e post-vendita, 362 nelle attività di back-office che centralizzano le funzioni comuni a tutta la rete del Gruppo. A beneficio di ogni collaboratore, la Autotorino Academy, nel corso del 2020, ha prodotto ed erogato 1.047 giornate di formazione dedicate loro, con un totale di 7.128 corsi completati attraverso la propria piattaforma di e-learning.

“Questa attestazione riconosce cosa significhi per noi fare impresa. Sono le aziende in cui le persone stanno bene ad avere un futuro, perché si favoriscono rapporti duraturi in cui mettersi in discussione costruttivamente, gettando le basi di un clima fertile per le idee e per l’innovazione continua. Per noi creare valore significa costruire un progetto solido in cui i collaboratori si sentano coinvolti e motivati. – aggiunge Luca Genini, responsabile HR di Gruppo Autotorino – Per far questo ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro positivo, dove i collaboratori possano esprimere capacità, talenti e passioni, crescere e realizzarsi in progetti professionali e di vita. L’azienda diviene così una comunità di grande condivisione e socialità, che si apre verso clienti e territori. E al suo interno vige la massima trasparenza, accompagnata da capacità di ascoltare, di fare squadra, di avere e dare fiducia nel rispetto degli altri, con coerenza e una chiara cultura aziendale dai valori diffusi.”

La ricerca, presentata da ITQF in partnership con La Repubblica Affari&Finanza, tra il giugno 2020 ed il giugno 2021 ha preso in considerazione – tramite un’attività di social listening attivata mediante programmi crawler – oltre 1 milione di citazioni online riferite a un panel di 2.000 datori di lavoro italiani. I risultati sono stati calcolati su base percentuale rispetto al primo nazionale di ciascun settore; Autotorino è stato annoverato tra i soli 10 ad aver superato le soglie d’accesso nella categoria “Automobile e Veicoli” a fianco di rinomati costruttori.

Tre le macroaree oggetto di valutazione: cultura d’impresa (16 voci tra cui clima di lavoro, welfare aziendale, smart working, coesione fra colleghi), carriera (sviluppo professionale e delle competenze, incentivi lavorativi, prospettive di crescita, networking) e valori aziendali (rispetto, integrità, tolleranza, comunicazione, correttezza e riconoscimento).