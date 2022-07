Luciano Iengo è il nuovo Chief Marketing Officer del Gruppo Koelliker

Koelliker nomina Luciano Iengo come nuovo Chief Marketing Officer del Gruppo. La carica è immediatamente operativa

Luciano Iengo, classe 1972, è nato a Napoli e vanta una Laurea in Economia e Commercio alla Federico II e un Executive MBA alla SDA Bocconi. Proviene da Renault S.A. dove ha ricoperto, nel corso della sua carriera, importanti posizioni, prima in Italia e poi in headquarter nelle aree marketing & prodotto, vendite, network e sviluppo mercati. Tra i suoi ruoli in Renault troviamo infatti quello di Country Sales & Network Director per l’Italia per Renault e Dacia, quindi quelli di Marketing Director Eastern Europe Region, South East Europe Director per il brand Dacia e, infine, il più recente Global Network Director per il brand Renault, tutti ricoperti dalla sede di Parigi.

Nel Gruppo Koelliker, Iengo avrà la responsabilità della funzione marketing unita a quella di prodotto. Il suo compito sarà di delineare la strategia di marketing a 360°, integrando prodotto, pricing e comunicazione anche a livello di branding. Una supervisione completa del reparto marketing in cui riporterà direttamente al Presidente Esecutivo, Marco Saltalamacchia.

“Sono entusiasta di questa nuova opportunità”, afferma Luciano Iengo. “La mia esperienza all’interno del Gruppo Renault è stata diversificata e completa. Un bagaglio di conoscenza che oggi sono lieto di mettere a disposizione di un player come il Gruppo Koelliker che ha saputo interpretare le novità di un mondo automotive in evoluzione. In Koelliker il futuro è già iniziato e sono orgoglioso di farne parte”.

“Stiamo vivendo un cambiamento culturale e un nuovo modo di intendere la mobilità, in cui competenze e servizi rivestono un ruolo sempre più strategico”, dichiara Marco Saltalamacchia, Presidente Esecutivo di Koelliker. “Luciano Iengo, forte della sua esperienza ventennale nel settore automotive, assume oggi la responsabilità della strategia di branding, con il compito, insieme alla sua squadra di lavoro, di valorizzare ulteriormente i contenuti dei marchi che importiamo, in una logica orientata allo sviluppo del Gruppo. A lui, va il nostro più caloroso benvenuto”.