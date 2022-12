Renord perfeziona l’acquisizione delle attività di Renault Retail Group Milano

Renord acquisisce le attività di Renault Retail Group Milano. Nasci quindi un network che comprende 6 sedi di vendita per i marchi Renault, Dacia, Alpine, Mobilize e Nissan

Con effetto dal 1° dicembre le attività di vendita e assistenza di Renault Retail Group Milano, filiale del costruttore transalpino, passano sotto il controllo di Renord Spa, storica Concessionaria milanese attiva da oltre 50 anni.

Nasce un network che comprende 6 sedi di vendita per i marchi Renault, Dacia, Alpine, Mobilize e Nissan, con 5 sedi di assistenza, 14 Rivenditori autorizzati e 23 fra Officine e Carrozzerie autorizzate. Si integrano inoltre i brand Renord Prime, per la vendita di veicoli d’occasione, e Remobiz per le soluzioni di mobilità a noleggio.

240 dipendenti con una proiezione di 14.500 vendite nel 2023 ed un fatturato totale stimato di 290 milioni di euro.

“Sono particolarmente felice di annunciare questa acquisizione.” – afferma Renato Bolciaghi, Presidente di Renord Spa – “Un passo importante che ci rende orgogliosamente una delle realtà più importanti del mercato automobilistico non solo milanese ma anche italiano. Condivido questa nuova sfida con i miei figli Patrizia e Roberto sicuro che ci darà grandi soddisfazioni.”

“INSIEME SULLA STRADA GIUSTA è il claim di Renord. Giusta è la strada che abbiamo intrapreso con questa acquisizione per affrontare il mercato di oggi e di domani. Dalla transizione ecologica alla nuova mobilità sono tante le sfide che ci aspettano” – dichiara Roberto Bolciaghi – “ma noi abbiamo i prodotti, le professionalità, il know how e le strutture per essere protagonisti. Ringrazio in modo particolare i team di Renault Italia, di Mobilize Financial Services e di Renault Retail Group che ci hanno affiancato in questo percorso, permettendoci di arrivare al closing in tempi record.”

“Accolgo con piacere nella famiglia Renord le donne e gli uomini di RRG Milano. Sono sicura che qui troveranno lo spazio ideale per capitalizzare le proprie capacità. Vogliamo essere leader nella Customer Journey dei nostri clienti attuali e futuri.” – afferma Patrizia Bolciaghi – “Ci tengo inoltre a sottolineare il prezioso lavoro svolto dai nostri partner ed in particolare l’advisor OREFICI FINANCE, lo Studio Bergomi-Deponti, l’Avvocato Cattaneo, l’Architetto Magni ed i loro Staff che ci hanno affiancato in questi mesi di intenso lavoro.”