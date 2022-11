BIAUTO GROUP festeggia 100 anni di storia

Una cena-evento al Museo Nazionale dell’Automobile per riunire e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo: una “famiglia” in continua crescita che da piccola realtà nata a Torino nel 1922 conta oggi 18 sedi in Piemonte e Liguria e risponde alle esigenze di oltre 200 mila automobilisti con la sua offerta di vetture e moto di fascia Premium e servizi di qualità guidando di fatto la transizione elettrica e digitale del settore

Dalla prima officina in provincia di Torino specializzata nella vendita e riparazione di veicoli della più grande fabbrica italiana di automobili ad un Gruppo che conta oggi 18 sedi tra concessionarie e centri assistenza ufficiali distribuiti su 102 mila mq di superficie nei territori di Piemonte e Liguria, 384 persone tra dipendenti e collaboratori, 9 brand di fascia Premium, 9.300 auto consegnate (fino a ottobre di quest’anno), più di 200 mila clienti, 65 mila passaggi di service in officina e un fatturato annuo di oltre 340 milioni di euro.

Sono i numeri dell’operato della famiglia Utili e della storia di BIAUTO GROUP, il gruppo di concessionarie in Italia per i marchi BMW, MINI, Mercedes-Benz, Smart, Jaguar, Land Rover, MG, INEOS Grenadier e Triumph che celebra il suo 100esimo compleanno. Nato nel 1922 a Torino, dove ha sede il suo headquarter in via Bologna 102, ha attraversato e superato un secolo di sfide e dal 2018 è inserita tra i 10 Top Dealers in Italia grazie a investimenti continui in infrastrutture, strategie commerciali, digitalizzazione di processo, formazione delle risorse umane e attività di responsabilità sociale in ambito ambientale e di welfare aziendale.

Per festeggiare questa importante e pioneristica ricorrenza la famiglia Utili, composta dalla mamma Luigina Delmastro, Presidente del CdA di BIAUTO GROUP, Marco Utili, Amministratore Delegato, e dalle sorelle Manuela e Annalisa Utili, membri del CdA, ha organizzato una cena-evento – con menù ideato e preparato dagli chef Marcello Trentini, Nicola Batavia, Andrea Larossa, Filippo Novelli -, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino per riunire e ringraziare direttamente tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo: circa 500 invitati tra dipendenti e collaboratori, realtà partner nei settori automobilistico, finanziario e assicurativo, e personaggi torinesi del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Madrina dell’evento Eleonora Pedron, attrice, stilista, eletta Miss Italia nel 2002.

“Oggi continuiamo a ragionare e a operare come faceva la mia famiglia 100 anni fa, con radici salde e una forte apertura alle nuove sfide. Grazie ai nostri investimenti in nuovi settori, per esempio le Classic Car e le sportive iconiche, alle innovazioni in ambito digitale e green, all’offerta di servizi e assistenza di qualità, alla formazione del personale e a metodi incentivanti per premiare il loro lavoro, prevediamo una crescita del fatturato nei prossimi anni compresa tra il 10 e 15%, al netto di nuove acquisizioni”.

Marco Utili, Amministratore Delegato BIAUTO GROUP

Durante la serata, oltre alla presentazione dei numeri e dei risultati che attestano il successo del Gruppo in questi 100 anni e alla proiezione di un video emozionale a cui hanno preso parte anche i dipendenti, si è svolto un momento di beneficienza fortemente voluto dalla famiglia Utili con la consegna di un assegno del valore di 10 mila euro raccolti anche grazie alla donazione effettuata dagli stessi dipendenti e collaboratori a favore di Make-A-Wish Italia Onlus, organizzazione non profit operativa dal 2004 e presente su tutto il territorio nazionale che, attraverso un network di oltre 250 volontari e in collaborazione con i più importanti ospedali pediatrici d’Italia, realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza.