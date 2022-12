Luca Magnotta nuovo Direttore Generale TEXA

Luca Magnotta è il nuovo Direttore Generale di Texa: sostituisce il Dott. Luciano Marton, cui vanno i ringraziamenti dell’azienda

Da inizio gennaio 2023, l’Ing. Luca Magnotta entrerà in TEXA come nuovo Direttore Generale Garage Equipment e Telemobility in sostituzione del Dott. Luciano Marton, cui vanno i ringraziamenti dell’azienda per l’ottimo contributo fornito in questi ultimi cinque anni.

Nato a Torino nel 1976, l’Ing. Magnotta ha maturato una ventennale esperienza in Magneti Marelli dove, tra l’altro, dal 2014 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Magneti Marelli Electronic & Powertrain in Brasile e poi, rientrato in Italia, ha assunto la posizione chiave di Direttore Marketing, Vendite e Sviluppo della linea di Business Electronics. L’arrivo dell’Ing. Magnotta consentirà a TEXA di consolidare la propria leadership mondiale nel settore Garage Equipment e Telemobility e crescere ulteriormente nella più recente linea di business e-Powertrain dedicata allo sviluppo e alla produzione di sofisticati ed innovativi sistemi per la propulsione elettrica dei veicoli e dell’elettronica ad essi associata.

L’anno che si sta chiudendo vedrà TEXA raggiungere un ulteriore record di fatturato, stimato in circa 170 milioni di euro, con una crescita di circa il 10% rispetto il precedente, nonostante un contesto generale caratterizzato dalla mancanza di componentistica elettronica e situazioni di blocco di alcuni mercati conseguente al conflitto in corso.

Bruno Vianello, fondatore e Presidente di TEXA: “Innanzitutto, ringrazio Luciano Marton per averci accompagnato in questi cinque anni di grandi risultati. Sono convinto che l’Ing. Magnotta ci porterà la sua grande esperienza maturata nel campo automotive per raggiungere ulteriori traguardi, con particolare riguardo al settore della mobilità alternativa, dove, nonostante il nostro relativamente recente impegno, abbiamo già concluso importanti contratti di fornitura e costruito un nuovo stabilimento che inaugureremo nella prima metà del 2023”.