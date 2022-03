Nuova edizione del Tesla Club Italy Revolution 2022 al FICO di Bologna

Tesla Club Italy Revolution 2022 si svolgerà Sabato 17 settembre a FICO Eataly World di Bologna: una giornata intensa, ricca di approfondimenti e incontri

A grande richiesta, ritorna – con la quinta edizione, il Tesla Club Italy Revolution, la grande conferenza nazionale dedicata alla casa automobilistica Tesla e a tutto il mondo della

mobilità elettrica. La giornata è organizzata da Tesla Club Italy, il 1° Club Tesla italiano e tra i primissimi al mondo, e dà modo di approfondire e ampliare la propria visuale sulla green

economy e sulla mobilità elettrica.

L’evento si svolgerà sabato 17 settembre al FICO Eataly World a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo. La location è già stata il palcoscenico della conferenza nel 2019. La precedente edizione, moderata da Maria Leitner di TG2 Motori, ha registrato un numero record: ben 129 Tesla radunate all’esterno. Un vero successo, confermato dagli oltre 500

partecipanti da tutta Italia, particolarmente entusiasti dell’evento, tanto da esprimere feedback positivissimi sulla conferenza.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno in serbo una giornata intensa, ricca di approfondimenti e di incontri. Sul Main Stage dell’Auditorium interverranno Speaker selezionati per competenza ed autorevolezza. Come Nicola Armaroli, Dirigente di Ricerca al CNR, e Nicoletta Picone, dell’Unità di Ricerca e Sviluppo di Cobat. Saranno affrontate le tematiche più attuali in tema di mobilità elettrica: infrastrutture di ricarica, sistemi di accumulo, efficienza energetica, impatto ambientale, guida autonoma, intelligenza artificiale, solo per citarne alcuni.

Saranno approfondite anche le azioni messe in campo dalle Istituzioni, grazie alla partecipazione dell’On. Luca Sut, Deputato MoVimento 5 Stelle, Capogruppo X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Membro del Comitato M5S per la Transizione Ecologica, Membro Intergruppo per lo sviluppo della mobilità elettrica, e l’On. Giuseppe Chiazzese, Deputato M5S, Coordinatore Intergruppo Parlamentare per lo sviluppo della Mobilità Elettrica, Membro della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Per chi vuole provare l’emozione di guidare una Tesla durante l’evento, sarà possibile prenotare un test drive grazie alla partecipazione ufficiale della casa automobilistica di Elon Musk.

Con l’annuncio della nuova edizione arrivano anche le primissime conferme di partecipazione, come Finanza.tech e InfinityHub, che saranno Top Sponsor della conferenza, e le testate Media Partner come HDMotori.it, HDBlog.it, VaiElettrico.it, InfoMotori.com, Teslalovers e Andiamo Elettrico. Come per le scorse edizioni, confermano le concessioni del Patrocinio: Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Adiconsum, Associazione Difesa Consumatori, Cobat, piattaforma italiana di servizi per l’economia circolare, Elettricità Futura, la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano.

L’appuntamento, quindi, è al Tesla Club Italy Revolution 2022, sabato 17 Settembre al FICO Eataly World di Bologna. Per partecipare all’evento è necessario acquistare un biglietto: il

numero dei posti è limitato. Nelle prossime settimane sarà aperta la vendita sul sito ufficiale www.teslarevolution.net.