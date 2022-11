Audi charging: il nuovo servizio di ricarica elettrica Audi

Evoluzione del programma e-tron Charging Service, Audi charging sarà attivo dal 1 gennaio 2023 in 27 Paesi europei e prevede tre piani tariffari e accesso con un unico contratto a oltre 400mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 31mila in Italia

Per il successo della mobilità elettrica sono necessari tre requisiti: elevata autonomia, capacità di ricaricare rapidamente le batterie e accesso semplificato a un’ampia rete di charging point. Per soddisfare quest’ultimo requisito, Audi lancia il nuovo servizio Audi charging, attivo dal 1 gennaio 2023 in 27 paesi europei.

Audi charging: di cosa si tratta e come funziona

Grazie a un unico contratto è possibile accedere a oltre 400mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 31mila in Italia, optando per tre piani tariffari che consentono di rispondere alle esigenze dei clienti sia che riforniscono spesso in viaggio sia che ricaricano abitualmente a casa ma desiderano una soluzione semplice e affidabile quando in movimento. Il nuovo servizio garantisce una ricarica agevole e affidabile in tutta Europa. Evoluzione del network e-tron charging service, Audi charging sarà attivo dal 1 gennaio 2023 in 27 Paesi europei e andrà ulteriormente ampliandosi nel corso dell’anno. Garantirà l’accesso a oltre 400.000 punti di ricarica, dei quali oltre 31mila in Italia, gestiti da 800 provider.

Saranno inclusi oltre 1.900 charging point ad alte prestazioni (HPC) IONITY, garanti di una ricarica rapida con potenze sino a 350 kW lungo le principali arterie di comunicazione. Alla base della nuova offerta di ricarica Audi vi sono le sinergie di gruppo con Volkswagen Group Charging GmbH e il marchio controllato Elli. Il servizio e-tron Charging Service, lanciato nel 2018 parallelamente all’introduzione di Audi e-tron, prima vettura full electric del Brand, verrà sostituito dal programma omnicomprensivo Audi charging e tanto i nuovi clienti quanto gli attuali utilizzatori dei modelli a elevata elettrificazione Audi accederanno al nuovo servizio scegliendo fra tre piani tariffari.

Il piano Pro si rivolge principalmente ai conducenti dei modelli full electric che ricaricano frequentemente durante il viaggio. Il canone mensile di 14,99 euro garantisce l’accesso alle colonnine in corrente alternata (AC) a un prezzo 0,45 euro/kWh, mentre la fruizione della rete ultra rapida IONITY avviene a condizioni particolarmente vantaggiose: 0,35 euro/kWh anziché il costo standard di 0,79 euro/kWh. Il canone mensile per il piano Pro è gratuito per 12 mesi acquistando un modello Audi BEV di prima immatricolazione. Agli utenti che ricaricano occasionalmente presso i charging point pubblici è dedicato il piano Plus, caratterizzato da un canone mensile di 7,99 euro a fronte di prezzi a consumo di, rispettivamente, 0,50 euro/kWh e 0,64 euro/kWh presso le colonnine in corrente alternata (AC) e continua (DC).

Diversamente, il piano d’ingresso Basic non prevede alcun canone e consente, senza costi fissi, di accedere integralmente al network Audi. Un’opzione in linea con le esigenze di quanti ricaricano abitualmente a casa, ma desiderano una soluzione semplice e affidabile quando in viaggio. L’adozione di prezzi uniformi, specifici per ciascun mercato, consente massima libertà di movimento senza dover effettuare comparazioni tariffarie. Anche viaggiando all’estero è sufficiente un unico contratto per ricaricare la propria vettura. I clienti Audi pagano sempre la tariffa standard locale in qualsiasi Stato si trovino. senza costi aggiuntivi di roaming.