Trivellato inaugura il primo showroom virtuale nel Metaverso in Italia

Trivellato lancia lo showroom nel metaverso: prima realtà automotive in Italia a utilizzare la realtà aumentata per creare nuove esperienze omnichannel

In uno scenario dell’auto sempre più complesso e sfaccettato, contraddistinto dalle sfide della mobilità intelligente e da una commistione sempre più stretta con il mondo digital, Trivellato sceglie ancora una volta di “innovare”, inaugurando il primo showroom virtuale nel metaverso in Italia. Una sfida elettrizzante, come le tante intraprese dalla storica concessionaria Mercedes-Benz, AMG e smart dal 1922, anno della fondazione, ad oggi, proprio in occasione dei festeggiamenti per il Centenario Trivellato.

Prima, nel 1999, a lanciare un sito web nel mondo delle concessionarie, l’azienda vicentina che oggi conta 400 collaboratori e 14 sedi tra le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, decide di fare da apripista anche nel metaverso – ovvero, l’evoluzione di Internet basata su un insieme di spazi virtuali ai quali si può accedere sotto forma di avatar. L’obiettivo è quello di costruire un vero e proprio customer journey digitale, dove il cliente viene coinvolto attraverso svariati touchpoint, per un’esperienza sempre più phygital e immersiva.

Salone virtuale a portata di smartphone

Ma, come funziona in pratica il salone virtuale Trivellato? È molto semplice, basta cliccare sull’area dedicata in homepage del sito trivellato.it e seguire i passaggi: prima di tutto, l’utente sceglie il proprio avatar tra i modelli a disposizione, oppure lo crea da zero grazie alle tante possibilità di personalizzazione; successivamente, la user experience virtuale proietta il cliente all’interno di uno “showroom futurista” dove è possibile trovare una selezione premium di vetture dei marchi Mercedes-Benz e AMG. Il journey si conclude idealmente presso il salone “reale”, dove il cliente può effettuare un test drive con l’auto selezionata a seguito della consulenza personalizzata ricevuta nello showroom online, e finalizzare l’acquisto della vettura.

Nuove modalità di interazione

Vero valore aggiunto dell’esperienza utente nel “metaverso Trivellato” è l’interazione, che grazie allo showroom virtuale si arricchisce di inedite possibilità. L’utente può infatti visualizzare “dal vivo” gli altri avatar presenti contemporaneamente nel salone, interagendo con loro tramite un’apposita chat, come in una sorta di “gaming” online; ma la parte più interessante è quella dell’interazione con i vari contenuti – schede prodotto, foto dettagliate degli esterni e interni delle vetture, video-presentazioni dei veicoli, listino prezzi – oltre che con il product expert Trivellato, figura chiave che segue il processo attraverso un canale dedicato.

«Il digitale si configura sempre più come terreno fertile dalle infinite opportunità – dichiara Luca Crisà, digital strategy & innovation director di Trivellato –. Grazie al metaverso ci troviamo per la prima volta immersi in un mondo fatto di “universi paralleli” dove gli utenti possono interagire tra loro e con i brand: è proprio in questo contesto che abbiamo deciso di investire, dando vita ad un ecosistema di esperienze e servizi omnichannel. Ma l’esperienza dello showroom virtuale non si fermerà solo alla vendita di vetture, proponendo contenuti legati al mondo automotive a 360°, come video-prodotto, nuove versioni e restyling, e molto altro ancora. Il nuovo strumento digitale permetterà inoltre, in una seconda fase già in programma per i prossimi mesi, di implementare le azioni di marketing, attraverso la proposta di una selezione di accessori e ricambi originali Mercedes-Benz, con un accesso diretto all’e-commerce aziendale».

«Di mutamenti l’azienda ne ha vissuti molti in cento anni di storia, facendo del cambiamento e dell’innovazione due asset strategici fondamentali – sottolinea Luca Trivellato, Amministratore Delegato del gruppo –. In linea con la trasformazione del modello di business che Mercedes-Benz ha voluto imprimere nei prossimi anni, il “viaggio di Trivellato” si arricchisce così di una nuova tappa, con l’obiettivo di ribadire ancora una volta l’importanza della soddisfazione del cliente e dei servizi d’eccellenza su misura costruiti attorno alle diverse esigenze».