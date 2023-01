Benelli: prorogata la promozione Easy Rider

L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con Compass e valida su tutta la gamma della Casa del Leoncino, verrà estesa fino a febbraio 2023

Buone notizie in arrivo per gli amanti di Benelli: la Casa del Leoncino, infatti, ha deciso di prorogare fino a febbraio 2023 la promozione finanziaria Easy Rider, sviluppata in collaborazione con Compass.

Benelli Easy Rider: in cosa consiste

Easy Rider permette di acquistare un nuovo modello Benelli scegliendo la formula rateale più adatta alle proprie esigenze, offrendo la possibilità di decidere la durata del finanziamento in 24 o 78 mesi. Al momento della sottoscrizione sarà infatti possibile avviare il rimborso del finanziamento in 24 mini-rate, e terminata questa prima fase, decidere di saldare interamente la maxi-rata o rifinanziarla in ulteriori 54 mini-rate.

Il prezzo della moto è bloccato fino alla consegna. Sono escluse le spese d’immatricolazione e di messa in strada. Per maggiori informazioni sul servizio di finanziamento erogato da Compass è possibile rivolgersi ai punti vendita Benelli presenti sul territorio nazionale aderenti all’iniziativa.