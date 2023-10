Beta RR Racing 2024: tutte le novità

Una delle novità più eclatanti è l'arrivo della RR Racing 300 2T, un nuovo propulsore con una doppia candela, che promette di elevare il livello di guidabilità e potenza

Beta continua a migliorare propria produzione con una serie di aggiornamenti significativi per i modelli Racing 2024 che mirano a potenziare ulteriormente le già eccezionali caratteristiche ciclistiche e prestazionali delle moto Campione del Mondo.

Le novità della gamma Beta RR Racing 2024

Le moto Beta RR Racing MY 2024 offrono un controllo di trazione su tutti i modelli 4T, garantendo una maggiore trazione e aderenza in tutte le condizioni. Inoltre, le RR Racing 2T richiedono il pre-mix olio/benzina, contribuendo a mantenere le moto leggere e maneggevoli. La dotazione di alto livello comprende forcella e monoammortizzatore Kayaba AOS, componentistica racing, pedane poggiapiedi in ergal, corona con anima in alluminio anodizzato, sella racing, leva del cambio e del pedale freno posteriore anodizzate nere, e molto altro.

Caratteristiche tecniche RR Racing 300 2T

Una delle novità più eclatanti è l’arrivo della RR Racing 300 2T, un nuovo propulsore con una doppia candela, che promette di elevare il livello di guidabilità e potenza. Questo motore è noto per la sua coppia e linearità di erogazione, ma grazie alla nuova testa cilindro con doppia candela, le sue prestazioni sono state ulteriormente migliorate. La potenza massima è aumentata, ma la trattabilità della moto è notevolmente migliorata, offrendo una maggiore fluidità nell’erogazione.

Questo è stato possibile grazie alla distribuzione ottimizzata dei punti di accensione del combustibile nella camera del cilindro. Inoltre, il sistema elettrico gestisce separatamente le due candele, garantendo che il motore continui a funzionare anche se una delle due dovesse bruciarsi. Beta ha introdotto un nuovo motore per il 125 2T. Questo intervento mira a migliorare la potenza lungo l’intera curva di erogazione, accentuando il picco massimo di cavalli a disposizione. Grazie a un cilindro completamente nuovo e un nuovo sistema di valvola allo scarico, questo motore offre una maggiore reattività, potenza e robustezza, senza perdere la coppia in basso. Tutti i nuovi modelli RR Racing del 2024 sono montati su di un telaio completamente rinnovato.

La sezione del cannotto di sterzo è stata maggiorata per aumentare la rigidità, resistenza alla torsione e alla flessione laterale, garantendo una maggiore precisione in inserimento e percorrenza di curva. Questo nuovo telaio ha richiesto anche adattamenti nei supporti e negli attacchi del motore. Inoltre, gli attacchi delle pedane sono stati ridisegnati per evitare il contatto con il terreno durante l’attraversamento di ostacoli profondi. L’attacco della pompa freno posteriore è stato rivisto per ospitare la nuova pompa freno Nissin. Le nuove moto RR Racing 2024 sono disponibili a partire da ottobre.