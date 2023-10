Suzuki V-Strom 800SE: presentata la nuova Street Explorer con bicilindrico

Suzuki aggiorna la sua gamma di modelli Sport Adventure Tourer con il lancio della nuova Suzuki V-Strom 800SE. Viene proposta in tre diverse colorazioni, con prezzi da 10.700 euro.

In un’epoca in cui il mondo delle due ruote è in continua evoluzione, Suzuki ha ancora una volta fatto parlare di sé. A due decenni dal debutto della primogenita V-Strom, il produttore giapponese esalta la propria eredità lanciando la nuova Suzuki V-Strom 800SE, una reinterpretazione contemporanea della sua rinomata gamma Sport Adventure Tourer.

Il nome “Street Explorer” fa da subito capire le ambizioni della nuova V-Strom 800SE. Concepire un mezzo ottimizzato per un uso variegato, dalla guida quotidiana in città ai lunghi tragitti turistici, è stata una mossa astuta da parte del costruttore. Non si tratta solo di un mezzo di trasporto, ma di un compagno ideale per ogni tipo di viaggio, sia esso tra le curve serrate delle montagne o nell’uso giornaliero.

Dispone di ruote in lega leggera Dunlop

Ma cosa rende davvero unica questa moto? Una delle prime cose che salta subito all’occhio sono le sue ruote in lega leggera. Progettate appositamente da Dunlop, queste gomme tubeless da 19” anteriormente e da 17” posteriormente offrono equilibrio e precisione. E non si tratta solo di estetica: il design a sette razze inclinate forma una sequenza di V, riaffermando l’identità della serie.

A livello ciclistico, la Suzuki V-Strom 800SE vanta una forcella a steli rovesciati Hitachi Astemo (Showa) SFF-BP, regolabile nel precarico e con un’escursione di 150 mm, identica a quella della ruota posteriore.

Questa, a sua volta, è supportata da un forcellone in alluminio, leggero ma robusto, abbinato a un monoammortizzatore Hitachi Astemo facilmente regolabile, assicurando così comfort e stabilità indipendentemente dal carico.

Con il suo nuovo modello, Suzuki non si è limitata alla funzionalità. La moto irrompe sul mercato con il suggestivo colore Verde Lisbona, rielaborando gli stilemi iconici che hanno segnato il marchio giapponese nel mondo del design motociclistico.

Ma la bellezza non si pone come un fine in sé: la V-Strom 800SE è dotata anche di avanzati sistemi elettronici che accompagnano e supportano il pilota in vari contesti, testimoniando l’impegno del brand nel garantire un’esperienza di guida di primo livello.

Ergonomia e comfort ai massimi livelli

Si pone anche come punto di riferimento per ergonomia e comfort. Dalla seduta alta 825 mm si apprezza subito la cura nell’ottimizzazione della posizione. Quest’altezza permette un appoggio sicuro dei piedi e garantisce l’angolazione ideale delle ginocchia, particolarmente preziosa durante i tragitti autostradali prolungati. E la sella? Bassa e concepita per il massimo confort.

Per chi guida, la casa motociclistica nipponica ha pensato a un manubrio in alluminio a sezione variabile. La presa è sicura e confortevole. Le pedane sono strategicamente posizionate, permettendo al pilota una postura rilassata ma sempre pronta, assicurando un dominio assoluto della moto con un dispendio energetico minimo.

Ma non è finita qui: la protezione aerodinamica. Il parabrezza alto, frutto di test accurati in galleria del vento, devia efficacemente l’aria, proteggendo il pilota. E i comandi sul manubrio? Intuitivi, anche con guanti pesanti.

La visibilità delle informazioni è assicurata da un display TFT LCD a colori da 5 pollici, completo di modalità di visualizzazione sia diurna che notturna. E il passeggero? Non è stato dimenticato. Gode di pedane rivestite in gomma, una generosa porzione di sella e maniglie ergonomiche, perfettamente integrate nel portapacchi di serie.

È supportata da un motore bicilindrico parallelo da 84,3 CV

Passiamo al cuore pulsante della nuova Suzuki V-Strom 800SE: il motore. È equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 776cc, che vanta un manovellismo a 270° e il rivoluzionario sistema Suzuki Cross Balancer.

Queste innovazioni assicurano un’erogazione costante e minimizzano le vibrazioni, mantenendo le dimensioni del propulsore contenute. Parlando di numeri, l’unità offre una potenza di 84,3 CV e una coppia massima di 78 Nm. Con un consumo medio di 22,7 km/l e un serbatoio da 20 litri, l’autonomia sfiora i 450 km.

Tanta tecnologia avanzata

In una moto moderna, l’elettronica gioca un ruolo fondamentale. La nuova V-Strom è un esempio lampante di questa evoluzione, offrendo al pilota un controllo senza precedenti grazie al Suzuki Intelligent Ride System (SIRS).

Questo sistema innovativo integra una serie di funzionalità avanzate, tra cui il Suzuki Drive Mode Selector, che offre tre diverse modalità di guida. Inoltre, l’acceleratore Ride-by-Wire, il Bi-directional Quick Shift System, il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist contribuiscono a una guida intuitiva e fluida.

E non dimentichiamo l’importanza del Suzuki Traction Control System (TCS), che dà la possibilità di regolare o anche disattivare l’intervento. Chi cerca sicurezza troverà inoltre un sofisticato sistema ABS con due logiche di

Equilibrio tra modernità e tradizione

Suzuki ha sempre avuto una forte impronta nel design delle moto, e la V-Strom 800SE non fa eccezione. Questa moto riprende e modernizza il design iconico delle sport enduro tourer della Casa di Hamamatsu, evidenziando il classico becco frontale.

La reinterpretazione attuale combina questo elemento distintivo con un gruppo ottico avanzato, caratterizzato da proiettori a LED e una luce di posizione compatta. L’intero frontale risulta snello, moderno e coerente, conferendo alla moto un’immagine sofisticata.

Quando si parla di stile, la Suzuki V-Strom 800SE non lascia nulla al caso. Disponibile in tre livree distintive – Verde Lisbona, Blu Montreal e Nero Dubai – ciascuna colorazione comunica un messaggio diverso.

Il primo, con i suoi dettagli in argento, è ideale sia per l’ambiente cittadino che naturale. Il secondo, invece, rende omaggio alla storica passione sportiva del marchio giapponese. Infine, il terzo colore incarna una combinazione di eleganza e determinazione.

La nuova Suzuki V-Strom non è solo estetica: il suo equipaggiamento di serie e gli accessori originali garantiscono funzionalità e personalizzazione, rispondendo perfettamente alle esigenze dei motociclisti più esigenti.

Prezzo e offerte per l’acquisto

Il produttore giapponese ha lanciato questo modello con un prezzo di partenza di 10.700 euro. Interessante è la possibilità offerta al cliente di prenotare la moto direttamente sul sito Web dell’azienda attraverso la piattaforma Smart Buy. Con un semplice acconto via PayPal, l’utente può garantirsi il modello e successivamente completare la procedura in concessionaria.

L’acquisto non è mai stato così flessibile. In collaborazione con Findomestic, Suzuki introduce Way2Ride, un sistema rivoluzionario che modifica l’approccio tradizionale all’acquisto di un veicolo.

In particolare, questa nuova soluzione permette al cliente di avere la libertà di stabilire l’anticipo e di scegliere tra 24 o 36 rate, mirando al Valore Futuro Garantito. Al termine del finanziamento, ci sono tre scelte a disposizione:

Liquidare o rifinanziare la rata finale e conservare la moto.

Restituire il veicolo alla concessionaria.

Scegliere un altro modello del marchio giapponese, se le esigenze o le preferenze dell’utente cambiano nel tempo.

Infine, la nuova Suzuki V-Strom 800SE arriva con la garanzia 4U. Questo garantisce al motociclista un periodo di copertura di tre anni, estendibile a quattro senza costi aggiuntivi. L’estensione è possibile se il cliente segue le raccomandazioni del costruttore nipponico ed effettua il tagliando di manutenzione del 36° mese presso una concessionaria o un’officina ufficiale.