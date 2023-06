Husqvarna: le novità della gamma enduro 2024

I modelli a 2 tempi TE 150, TE 250 e TE 300 sono ora spinti da nuovi motori che sfruttano la tecnologia di iniezione Throttle Body Injection (TBI) che assicura un’erogazione molto più corposa e controllabile a tutti i regimi, anche nelle condizioni più difficili

Husqvarna ha presentato i nuovi modelli TE ed FE, che nella versione 2024 fissano un nuovo standard nel mercato enduro competizione. Figlie della grande esperienza tecnica accumulata sui campi di gara, si presentano con una nuova piattaforma e una lunga lista di innovazioni, condivise da tutti i modelli.

Husqvarna: un 2024 pieno di novità

Tra le principali novità introdotte con i MY24, spicca il telaio in acciaio al cromo-molibdeno completamente ridisegnato, che garantisce caratteristiche flessionali riviste, un miglior comportamento anti-squat e grande stabilità in rettilineo alle alte velocità. Nuovo anche il telaietto posteriore, realizzato in due parti con una combinazione di poliammide e alluminio rinforzato, che offre al pilota una maneggevolezza e un feedback eccezionali, oltre a una notevole robustezza. Al telaio sono abbinate nuove sospensioni WP specifiche per l’enduro, che consentono di affrontare le sezioni tecniche con totale fiducia e controllo.

La forcella con molle in acciaio a cartuccia chiusa WP XACT incorpora ora un pistone centrale, per offrire movimenti più fluidi e prestazioni smorzanti costanti; il tampone idraulico attivo negli ultimi 68 mm di affondamento aiuta a mantenere la scorrevolezza e a non perdere velocità. Il monoammortizzatore WP XACT, anch’esso riprogettato, prevede un nuovo pistone per migliorare il comfort, è più leggero di 100 grammi e pur continuando a realizzare 300 mm di escursione, è più corto di 15 mm. Le regolazioni dell’idraulica di forcella e ammortizzatore possono essere effettuate a mano, per un setup personalizzato facile e veloce.

La nuova ciclistica è fasciata da inedite sovrastrutture, caratterizzate da grafiche moderne di ispirazione svedese e da un nuovo rivestimento sella ad alto grip. La triangolazione caratteristica dei modelli Husqvarna e l’andamento snello delle plastiche assicurano un miglior contatto delle ginocchia e di conseguenza un miglior controllo della #moto, oltre a lasciare completa libertà di movimento nella guida in piedi. Queste nuove sovrastrutture sono completate da un faro ridisegnato, che offre un fascio luminoso più brillante ed è fissato con un sistema di montaggio più efficace e user-friendly.

I modelli a 2 tempi TE 150, TE 250 e TE 300 sono ora spinti da nuovi motori che sfruttano la tecnologia di iniezione Throttle Body Injection (TBI) che assicura un’erogazione molto più corposa e controllabile a tutti i regimi, anche nelle condizioni più difficili. I modelli FE 250 ed FE 350 dispongono di nuovi motori bialbero molto più compatti, riposizionati nel telaio con un’inclinazione all’indietro di 2° rispetto alla generazione precedente, così da ottenere un’ulteriore centralizzazione delle masse e migliorare di conseguenza il comportamento anti-squat della ciclistica. Entrambi i propulsori sono un riferimento per potenza e coppia e mantengono la filosofia di progetto che ha portato a disporre gli organi meccanici principali nella posizione più centrale possibile, per migliorare la dinamica di guida. La nuova gamma è completata da componentistica premium comune a tutti i modelli, tra cui il nuovo faro LED, i freni BRAKTEC con dischi GSK ad alte prestazioni, un nuovo pulsante start/stop integrato, il manubrio ProTaper e pneumatici Michelin enduro.