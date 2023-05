Il nuovo Scrambler si presenta al pubblico in grande stile nella tappa italiana del Next-Gen Tour

Nel weekend del 13-14 maggio sarà possibile per gli appassionati scoprire da vicino la Next-Gen Freedom nel corso dell’Open Weekend Scrambler

Un evento speciale in pieno mood Scrambler ha dato il via all’appuntamento italiano del Next-Gen Tour, il viaggio itinerante che sta portando i colori della nuova generazione Scrambler Ducati in giro per l’Europa. Più di 400 ospiti hanno preso parte all’evento inaugurale della tappa di Milano, immergendosi nel mondo Scrambler e vivendo in prima persona quelle vibrazioni che hanno trasformato la “Land of Joy” di Borgo Panigale in un mito inconfondibile, rendendolo un successo globale.

Scrambler: due ruote glamour

La serata milanese dedicata alla Next-Gen Scrambler è stata aperta da un discorso di benvenuto del Direttore Marketing e Comunicazione di Ducati Patrizia Cianetti, seguito da un saluto dell’Amministratore Delegato Claudio Domenicali e dall’intervento del Product Sponsor Rocco Canosa. Tutto si è svolto all’interno di Spazio Lenovo, dove i contenuti dedicati a Scrambler hanno colorato gli spazi del locale creando una cornice digitale per l’evento. L’intera festa è stata animata dalla musica elettronica di Fresco, DJ e produttore noto per le sue collaborazioni con Jovanotti, e per tutta la durata dell’evento gli ospiti hanno potuto provare l’esperienza immersiva di realtà virtuale dedicata ai nuovi modelli. Tra i momenti più apprezzati anche i live-sketching della nuova generazione Scrambler, organizzati insieme al designer del Centro Stile Ducati che ha illustrato nel dettaglio i concetti di stile che hanno ispirato la nascita di questa moto.

Lo Scrambler Next-Gen Tour, che ha già lasciato il segno a Londra lo scorso 27 aprile e che dopo Milano si prepara a conquistare il cuore degli appassionati anche a Monaco di Baviera (13 maggio), Parigi (16 maggio) e Madrid (1 giugno), è impreziosito da un’identità visiva particolare che non passa assolutamente inosservata. La grafica del tour è stata infatti realizzata in collaborazione con Van Orton Design, duo torinese tra i più importanti esponenti dell’arte digitale europea, che ha curato l’immagine del Tour e si è poi lasciato trasportare dalla creatività Scrambler declinando la propria identità artistica anche sulle cover di una versione unica. Questa moto speciale esprime a pieno lo spirito di personalizzazione che rappresenta uno dei valori portanti della filosofia Scrambler Ducati.

I nuovi modelli Scrambler si propongono come la scelta perfetta per chi vuole una moto dallo stile unico e riconoscibile, dinamica e divertente, accessibile e sicura per un uso quotidiano. Una moto disegnata per chi cerca la libertà e desidera condividere con gli altri il proprio stile e modo di essere, che si proietta nel 2023 in una veste completamente rivista dal punto di vista estetico, più leggera di ben 4 kg rispetto alla generazione precedente e dotata di una dotazione elettronica che prevede Ride by Wire, Riding Mode e Ducati Safety Pack con ABS Cornering di serie.

Il look dello Scrambler si adatta a tutti i gusti e le esigenze con grande facilità: il modello Icon è disponibile in 9 colorazioni diverse grazie alle cover intercambiabili e per i possessori di patente A2 è presente la versione 35 kW. Dopo questa anteprima milanese, la nuova famiglia Scrambler Ducati sarà nuovamente protagonista in tutta Italia. Il successivo appuntamento in calendario è fissato per il 13-14 maggio con l’Open Weekend Scrambler, quando gli appassionati potranno scoprire da vicino i nuovi modelli presso tutte le concessionarie Ducati. Per ulteriori informazioni sul programma è possibile contattare la concessionaria più vicina.