Kawasaki Big Celebration il 27-28 maggio a Laveno Mombello

Kawasaki Big Celebration è in programma sabato 27 e domenica 28 maggio a Laveno Mombello in provincia di Varese

Laveno Mombello si tinge di verde per la Kawasaki Big Celebration, l’evento in programma sabato 27 e domenica 28 maggio col quale al casa giapponese chiama sulle rive del Lago Maggiore tutti gli appassionati di moto per festeggiare insieme i suoi anniversari più importanti.

Kawasaki Big Celebration: una festa imperdibile

Sole, aria frizzante di primavera e una gran voglia di cavalcare la moto dei sogni. La sponda orientale del Lago Maggiore si prepara ad ospitare un evento unico per tutti i centauri, famiglie e amici. Nell’ultimo weekend di maggio, la casa di Akashi, infatti, metterà a disposizione tutta la sua gamma di moto per due giorni unici di test drive, musica, divertimento e passione verde a Laveno Mombello, uno dei centri più suggestivi della provincia di Varese. Per svolgere il test drive è obbligatorio presentarsi muniti della patente in corso di validità e dell’abbigliamento tecnico protettivo. Il test si svolgerà su percorsi studiati ad hoc, in piccoli gruppi, al seguito di un apripista Kawasaki.

È possibile salire in sella alla Kawasaki dei propri sogni sia da soli sia con passeggero, purché dotato dell’abbigliamento tecnico adeguato. Questo speciale week end sarà anche l’occasione per festeggiare un anniversario d’oro di Kawasaki: i primi 50 anni dalla nascita del Jet Ski, termine coniato proprio dall’azienda e poi diventato di uso comune per identificare tutta la categoria delle moto d’acqua. Al calar del sole tanta musica e divertimento con Monster Energy, partner ufficiale e sponsor del Kawasaki Racing Team, che trasmetterà la sua energia attraverso un Dj Set esclusivo e tanti cocktail studiati ad hoc per l’occasione.

L’appuntamento è in Piazza Giacomo Matteotti, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 per il test ride moto Stradali e in Via Sangiano, 57 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00 per il test ride delle moto Enduro. La domenica il test ride Enduro terminerà alle ore 14.00.