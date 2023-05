Mocauto amplia l’offerta con i veicoli a due ruote Peugeot Motocycles

Una grande novità sta per interessare la mobilità di Milano: i due ruote a marchio Peugeot Motocycles sono entrati a far parte dell’offerta di Mocauto

La concessionaria Mocauto, diretta da Gianluca Italia, ha aggiunto alla sua già vasta offerta di marchi automobilistici anche i veicoli a due ruote a marchio Peugeot Motocycles, con una gamma che comprende scooter elettrici, maxiscooter e moto, con cilindrate che vanno da 50 cm3 a 400 cm3. L’obiettivo di Mocauto è quello di offrire alla clientela una mobilità a 360 gradi, che va dalle due alle quattro ruote, per soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti.

Peugeot Motocycles, storico costruttore di veicoli a due ruote motorizzate attivo dal 1898, propone soluzioni altamente tecnologiche e innovative, ispirandosi al design delle auto Peugeot. Grazie alla partnership con Mocauto, il brand francese rafforza il proprio legame con il mercato italiano e si avvicina sempre di più alla città di Milano, offrendo ai propri clienti un’esperienza di guida di alta qualità.

Gianluca Italia, Amministratore Delegato di Mocautogroup e Overdrive, ha sottolineato come la concessionaria milanese si confermi sempre di più l’unico centro di mobilità capace di offrire ben 16 marchi, 4 officine, 8000 mq di vetture Km0 e usate e 100 professionisti pronti a supportare i milanesi su qualsiasi necessità in ambito di mobilità. Peugeot Motocycles si dice invece “orgogliosa di rientrare su Milano con un partner strategico come Mocauto, sicuri che l’approccio innovativo al business dei servizi che ha saputo sviluppare con successo nel mondo dell’auto, non potrà che giovare anche alla commercializzazione dei nostri veicoli a due ruote, dei quali diventerà presto, ne sono certo, punto di riferimento per i milanesi”, ha dichiarato Giovanni Furnari, Managing Director di Peugeot Motocycles Italia.

Presso la sede di Milano in via dei Missaglia 89 è possibile trovare il veicolo a due ruote che più si desidera e di cui si necessita tra l’ampia offerta di Peugeot Motocycles, confermando così la presenza e la costante attenzione di Mocauto nei confronti dei propri clienti, sempre attenta alle esigenze di mobilità e alla qualità dei propri prodotti e servizi.