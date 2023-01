Motor Bike Expo: le principali novità marchio per marchio

Al 15esimo anno di presenza a Verona, Motor Bike Expo si propone ancora una volta come primo grande evento mondiale dell’anno, una vetrina per i grandi brand ma anche per i customizzatori

Da oggi, venerdì 27 gennaio, fino a domenica 29 gennaio, Verona diventa la capitale mondiale delle due ruote grazie a Motor Bike Expo 2023, il grande salone dei motociclisti che riapre nella sua sede storia, la fiera di Verona, per ospitare oltre 700 espositori divisi in sette padiglioni e in rappresentanza di 35 paesi.

Motor Bike Expo: al via l’edizione 2023

Al 15esimo anno di presenza a Verona, Motor Bike Expo si propone ancora una volta come primo grande evento mondiale dell’anno, una vetrina “dinamica” che diventa luogo di incontro tra l’intero comparto moto e il pubblico, impaziente di conoscere e testare le novità e di compiere le proprie scelte di acquisto. Sotto i riflettori di MBE sfilano la grande produzione di serie, ma anche quelle case dedite alle personalizzazioni e customizzazioni, vale a dire la vera anima della rassegna, ponendola da sempre ai vertici mondiali del settore, di cui rappresenta un riferimento, anche nella sua cifra stilistica. Tre padiglioni sono dedicati alle personalizzazioni (oltre 18.000 metri quadrati di esposizione al coperto) che fanno di MBE l’evento più grande al mondo in questo settore.

Due padiglioni, per poco meno di 20.000 metri quadrati, sono riservati alla pista e alla strada e vi si possono acquistare caschi, tute, guanti, giacche, stivali ma anche carene, scarichi, manubri e addirittura pneumatici. Un padiglione è dedicato al lifestyle e alla moda, con i maggiori marchi di moto che si fanno ispirare dagli artigiani, dai garage e dalle tendenze che incrociano il mondo delle motociclette (oltre 8.000 metri quadrati). Completano l’esposizione il mondo dell’avventura, del fuoristrada e dei grandi viaggi, con quasi 15.000 metri quadrati di esposizione.

“La continua ricerca della qualità ci porta ad esplorare ogni angolo di mondo, selezionando il meglio da presentare ogni anno ai nostri visitatori, rendendo Motor Bike Expo evento di successo e di prestigio per tutto il settore motociclistico – ha detto Paola Somma, Head of marketing and sales di Motor Bike Expo -. Per il 15° anniversario a Verona abbiamo deciso di fare le cose in grande, l’area USA VILLAGE rappresenta una novità, un tributo, ai luoghi, alle persone che hanno dato vita a quel mondo che ci è tanto caro, la “Custom Kulture”; si tratta di un intero quartiere dedicato ad aziende e customizer provenienti dagli Stati Uniti una vera e propria “Walk of Fame”. E’ importante sottolineare che MBE è di fatto un’opportunità per sviluppi commerciali con il vecchio continente, è punto di riferimento della scena custom internazionale, dallo storico Sturgis Rally, giunto alla sua 83.a edizione, al nuovissimo Bangkok Hot Road Custom Show”. “Fin dall’inizio abbiamo voluto creare una fiera in cui il motociclista potesse avere un rapporto diretto con le aziende produttrici. Il Motor Bike Expo 2023 non mancherà questo obiettivo, consentendo a chi usa la moto di confrontarsi con gli espositori, di scegliere i prodotti da acquistare, di programmare viaggi e vacanze – ha aggiunto Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo -. Chi vorrà, potrà venire in fiera in moto ed incontrare e conoscere piloti e altri protagonisti dello sport, come lo straordinario campione Marco Lucchinelli. I giovani, ovvero i ragazzi appartenenti alla Generazione Z, nati dal ’95 al 2012, troveranno un’area con l’esposizione di moto a loro dedicate: i 50 ed i 125. In un altro spazio dedicato, troveranno posto Vespe, Lambrette e ciclomotori, d’epoca e attuali, personalizzati, un “paradiso dei garagisti”. E all’esterno, spettacoli no-stop“.

Tutte le novità di Motor Bike Expo 2023



Motor Bike Expo si conferma evento fondamentale per i player internazionali del settore moto che a Verona, quasi ai nastri di partenza della stagione motociclistica, espongono e comunicano le proprie novità. Aprilia si presenta al Motor Bike Expo con la Tuareg 660, tecnologica e performante bicilindrica che evoca efficacemente, nel nome e nei contenuti – di altissimo livello – i raid nel deserto e, più in generale, il fuoristrada duro.

Benelli espone a Verona la BKX 250, crossover dalla piccola cilindrata ma dalle grandi ambizioni, indicata per la guida su asfalto e in fuoristrada leggero; la BKX 250 S è realizzata sulla stessa base tecnica ma è declinata in uno stile diverso, come diversa è la destinazione d’uso: si stratta infatti di una fun-bike stradale con manubrio alto; presenti allo stand anche le TRK 702 e TRK 702 X, on-off turistiche che costituiscono l’anello mancante tra la best-seller 502 e la nuova, attesissima TRK 800, crossover ben dimensionata (224 kg di peso a secco, serbatoio da 22 litri) e dall’ottimo equipaggiamento di serie: sarà certamente lei la più ammirata tra le moto del Leone.

BMW festeggia 100 anni nella produzione di motociclette: un anniversario importante, da celebrare con il massimo entusiasmo.

Harley-Davidson celebra anche a Verona i suoi 120 anni di storia, portando alcune novità della gamma come la nuova affascinante Nightster Special equipaggiata con il prestante bicilindrico 975 raffreddato a liquido, e la Softail Breakout, che rientra in gamma ancora più muscolosa e ora spinta dal V-Twin 117.

Kawasaki si presenta a Verona con la Z650, bicilindrica che per il 2023 adotta il traction control (disattivabile) e rappresenta la prima naked Kawasaki di media cilindrata a essere equipaggiata con questo dispositivo. Per la prima volta il pubblico di Verona potrà ammirare la già acclamata tourer stradal.

Moto Guzzi V100 Mandello, capostipite – dal punto di vista tecnico e stilistico – di un nuovo corso per il marchio dell’Aquila.

Suzuki approfitta dell’appuntamento per mostrare al pubbli-co un trittico di novità. Prima della lista è la V-STROM 800 DE, una crossover particolarmente vo-tata al fuoristrada: la dotazione tecnica è specialistica, grazie ai cerchi a raggi con anteriore da 21”, alla maggiore luce a terra e alle sospensioni a lunga escursione.

Come da tradizione,Yamaha sceglie il Motor Bike Expo per dare appuntamento ai suoi club ufficiali. Ma non mancheranno certo le novità di prodotto: a calamitare le attenzioni sarà la Tracer 9GT+, sport tourer dalla dotazione tecnologica di primissimo piano che include, per esempio, un radar a onde millimetriche e un cruise control adattivo. Restando in tema sport touring, sarà possibile ammirare le rinnovate Tracer 7 e 7GT, oltre alla Niken GT a tre ruote.