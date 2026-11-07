Ricambi moto nel 2026: un motociclista su due valuta l’usato per risparmiare

Il mercato dei ricambi e accessori moto online è sempre più presente nelle abitudini dei motociclisti italiani, ma la scelta dei componenti compatibili con il proprio veicolo resta una delle principali difficoltà. Secondo una ricerca realizzata da YouGov e presentata in occasione di EICMA 2026, il 39% dei possessori di veicoli a due ruote acquista ricambi e accessori sul web, percentuale che sale al 48% tra i proprietari di moto.

Lo studio analizza le abitudini di acquisto dei motociclisti italiani, approfondendo aspetti come prezzo, affidabilità dei venditori, compatibilità dei prodotti e mercato dell’usato. Tra i dati più significativi emerge che l’84% degli acquirenti online ha rinunciato almeno una volta a un acquisto per dubbi sulla compatibilità. La ricerca, commissionata da eBay, evidenzia inoltre un crescente interesse verso i ricambi di seconda mano.

Come vengono utilizzate le moto in Italia

La ricerca YouGov evidenzia abitudini differenti tra i possessori di moto e scooter. Per il 62% degli intervistati, le due ruote rappresentano una soluzione per evitare il traffico e risparmiare tempo, mentre il 48% le utilizza per gli spostamenti quotidiani.

Tra i proprietari di moto emerge anche un utilizzo legato al tempo libero: il 48% dichiara di guidare per svago, mentre il 47% considera la moto una passione o un hobby.

Le differenze riguardano anche la manutenzione e la personalizzazione dei veicoli. Il 79% dei possessori di due ruote si è rivolto a un professionista per almeno un intervento, mentre il 43% ha effettuato personalmente almeno un lavoro sul proprio mezzo, con una maggiore propensione tra i motociclisti.

La compatibilità resta uno dei principali problemi

Uno degli aspetti emersi dall’indagine riguarda la difficoltà di individuare ricambi e accessori compatibili con il proprio veicolo. L’84% degli acquirenti online dichiara di aver rinunciato almeno una volta a un acquisto per dubbi sulla compatibilità del componente. Nel dettaglio, il 20% si trova frequentemente in questa situazione, mentre il 64% afferma che è capitato occasionalmente.

Per affrontare questa problematica, eBay sta sviluppando una nuova funzionalità denominata Compatibilità Moto, la cui introduzione è prevista nel 2027. Il sistema consentirà agli utenti di cercare i ricambi selezionando il modello della propria moto, con l’obiettivo di ridurre le verifiche manuali necessarie prima dell’acquisto.

La funzionalità sarà sviluppata attraverso la collaborazione con Quattroruote Professional e l’integrazione dei dati Infobike, estendendo al settore motociclistico una tecnologia già utilizzata per i ricambi auto.

Secondo un’analisi indipendente condotta da GiPA nel febbraio 2026, eBay dispone inoltre di oltre 19 milioni di referenze uniche nel settore moto, considerando ricambi, accessori, abbigliamento e pneumatici. Lo studio ha preso in esame 50 piattaforme di e-commerce in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Prezzo e affidabilità guidano gli acquisti

Oltre alla compatibilità, la ricerca analizza i fattori che influenzano la scelta di ricambi e accessori online. Il prezzo rappresenta il criterio principale per il 53% degli intervistati, seguito dall’affidabilità del venditore, indicata dal 35%.

La possibilità di verificare facilmente la compatibilità con il proprio veicolo è considerata importante dal 30% degli acquirenti, mentre il 26% presta particolare attenzione all’autenticità e all’originalità dei componenti.

Un altro elemento riguarda il mercato dei ricambi moto usati. Il 49% dei possessori di due ruote prenderebbe in considerazione l’acquisto di un componente di seconda mano per risparmiare rispetto al nuovo.

Il 30% valuta questa possibilità quando il ricambio nuovo non è disponibile, mentre il 21% considera l’usato per trovare componenti originali OEM (Original Equipment Manufacturer). Tra le altre motivazioni figurano la sostenibilità, indicata dal 18%, e la ricerca di pezzi per moto datate, citata dal 14%.

Soltanto il 17% degli intervistati esclude completamente l’acquisto di ricambi usati, una percentuale che diminuisce tra le generazioni più giovani.

L’influenza delle competizioni motociclistiche

Lo studio prende in esame anche il rapporto tra gli appassionati di due ruote e le competizioni motociclistiche. Quasi sette possessori di moto e scooter su dieci dichiarano di seguire le gare almeno occasionalmente, con un interesse maggiore tra i proprietari di moto.

Tra coloro che seguono o hanno seguito le competizioni, il 74% afferma di aver sviluppato curiosità verso almeno un aspetto legato al proprio veicolo. Le aree di maggiore interesse sono le nuove tecnologie, indicate dal 43% degli intervistati, e il design, con il 42%.

L’interesse per il motorsport si riflette anche nei comportamenti di acquisto. Il 63% ha cercato informazioni o confrontato prodotti e prezzi dopo aver seguito una competizione, mentre il 25% dichiara di aver effettuato almeno un acquisto influenzato da quanto osservato durante le gare, soprattutto in relazione alla sicurezza e alle prestazioni.