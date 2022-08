Test Ride di Askoll Scoo3: non chiamatelo monopattino pur essendo maneggevole, affidabile e tecnologico: ecco la nostra prova su strada

Askoll Scoo3 è un monopattino facile da guidare, resistente e realizzato all'insegna della tecnologia. Il motore elettrico brushless ad alta efficienza permette di avere un’autonomia fino a 50 km

Askoll, l’azienda leader nella produzione di veicoli elettrici Made in Italy, presenta Scoo3. Anche se apparentemente rientra nella famiglia dei monopattini in realtà è molto di più quasi uno scooter elettrico con le sembianze di un monopattino elettrico progettato e sviluppato per la mobilità condivisa o personale. Con il lancio di questo modello, Askoll chiude il cerchio avviato con la gamma di bici elettriche ed e-scooter volendo promuovere una forma di mobilità sicura oltre che sostenibile con un prodotto premium ideato, progettato e realizzato nel cuore del Veneto a Dueville in provincia di Vicenza.

Askoll Scoo3: le caratteristiche

Askoll Scoo3 è facile da condurre anche per i neofiti, resistente e stabile grazie alle tre ruote antiforatura da 10’’ (una anteriore e due posteriori) per garantire la massima sicurezza durante l’utilizzo, caratteristica essenziale soprattutto per un mezzo destinato ai servizi di sharing. Alla guida Scoo3 è agile e fluido grazie ai sistemi di ammortizzazione presenti sia sulla forcella che sul retrotreno, le tre ruote consentono una guida più confortevole, stabile e sicura anche sui fondi stradali irregolari, la pedana basculante consente inoltre un handling ottimale. Tutto ciò lo abbiamo potuto toccare con mano e soprattutto verificare personalmente, premettendo di non essere dei cultori del monopattino e questo Scoo3 effettivamente di monopattino ha ben poco prendendo moltissimo dai fratelli e-scooter da cui ha attinto a piene mani per diventare un prodotto splendido per lo sharing e molto interessante per l’uso privato, anticipando che è bello solido e non è pieghevole anche perché il suo peso ne sconsiglia il trasporto a mano.

Scoo3 è caratterizzato da un sistema di frenata rigenerativa: la leva del freno permette di attivare sia la funzione di recupero di energia anteriore che il doppio freno a disco posteriore. Il mezzo è dotato, inoltre, di un pratico sistema deterrente al furto. Il motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica è posizionato nella ruota anteriore ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva fino a 630 Wh, 3,8 kg di peso e che permette di avere un’autonomia fino a 50 km. Attualmente è in grado di raggiungere i 25 km/h, la velocità massima prevista dalle normative attuali, ma tale velocità potrà variare in funzione delle modifiche normative e delle future regole di circolazione.

Su strada l’accelerazione impressiona, ma ancora di più il senso di sicurezza anche per chi usa molto saltuariamente questo tipo di mezzo di locomozione grazie alle tre ruote, al perfetto bilanciamento, alla stessa massa che lo tiene ben incollato su strada con poi il piacere di vedere come scatta velocemente, tanto che partiti un po’ titubanti siamo tornati col sorriso di un bambino stampato sul viso!

Dotato di tracker GPS e telemetria, è caratterizzato da un design pulito ed elegante: tutti i cavi sono nascosti nel telaio e la batteria, protetta da serratura intelligente, è apribile con chiave o APP, estraibile come per gli scooter Askoll, è posizionata all’interno della pedana, garantendo così una maggiore stabilità e praticità nella sostituzione. La struttura in alluminio permette di coniugare leggerezza e resistenza, grazie alla sua struttura in alluminio, consente un carico massimo di 110 Kg. Il monopattino Askoll ha un display digitale ed è equipaggiato con faro anteriore e luce posteriore sempre attive e con la posteriore che segnala la frenata lampeggiando. Il mezzo prevede una modalità “pedestrian” limitata a 6 km/h con segnalatore acustico.

Il supporto di Askoll agli operatori sharing si traduce nella proposta di veicoli resistenti e durevoli nel tempo, dotati di batterie più capienti che consentono minori operazioni di swapping. Inoltre, a seconda delle esigenze dell’operatore, è possibile personalizzare il veicolo sia a livello estetico sia nei contenuti tecnici. Una flessibilità che contraddistingue la proposta Askoll, e che permette all’azienda vicentina di competere sul mercato europeo e di proporsi come piattaforma globale. Per tutte queste caratteristiche, Scoo3 è solo il monopattino ideale per la sharing mobility, ma potrebbe essere il capostipite di veicoli dedicati alla nuova mobilità urbana: non più un veicolo leggero pensato per il commuting multimodale, ma un vero e proprio mezzo commuter per gli spostamenti casa-lavoro, in tutta sicurezza.

Scoo3 è davvero una soluzione intelligente ed alternativa sia alla bici a pedalata assistita sia allo scooter elettrico unendo il meglio dei due cugini a vantaggio della massima flessibilità raccogliendo tanto know how di Askoll e con dettagli molto importanti come gli stessi indicatori di direzione e soprattutto avere una serie di protezioni che lo rendono un prodotto poco amato dai ladri essendo non solo localizzabile, ma anche si blocca e può anche emettere un suono di richiamo che agevola il suo ritrovamento e mette in ulteriore imbarazzo lo sfortunato male intenzionato che farà bene a cambiare obiettivo e magari anche rimettersi sulla retta via!

Askoll ha realizzato un prodotto davvero interessante e siamo sicuri che riuscirà a sfondare sia nel campo dello sharing dove sono davvero pochi i prodotti premium in grado di confrontarsi con lo Scoo3 che vanta non solo potenti batterie ma soprattutto un livello tecnologico ai vertici e la stessa durata delle batterie è testimoniata dall’affidabilità mostrata dagli stessi scooter che hanno superato cicli di ricarica ben sopra le attese dei clienti.

Certamente da provare per chi sta cercando una soluzione di mobilità urbana e non vuole restare a piedi dopo pochi mesi…