Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition: 250 esemplari per una ricorrenza speciale

The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) aggrega da molti anni centinaia di migliaia di appassionati di motociclette in stile classico e vintage per raccogliere fondi e sensibilizzare a livello globale sul tema della salute maschile. Fondata a Sydney in Australia nel 2012, la DGR è stata creata da Mark Hawwa come un sorprendente e innovativo strumento di aggregazione di appassionati motociclisti, a supporto di una causa comune. Crescendo di anno in anno, oggi la DGR e’ un evento globale con oltre 90.000 motociclisti che scendono in strada in più di 800 città, con oltre 37 milioni di dollari raccolti fino ad oggi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale maschile. Il 2023 segna il decimo anno della partnership tra DGR e Triumph, coì la casa motociclistica ha deciso di lanciare un modello esclusivo: la Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman’s Ride Limited Edition, prodotta in soli 250 esemplari a livello globale.

Triumph Bonneville T120 Black Dgr Limited Edition: le caratteristiche

La moto colpisce per il sofisticato abbinamento di Phantom Black metallizzato e Crystal White per un risultato stilistico che simbolicamente richiama l’eleganza di un abito da sera con preziose finiture dorate ad impreziosire il serbatoio e filetti realizzati a mano a decorazione dei pannelli laterali. Lo stile custom vintage viene esaltato dalla sella in tonalità marrone con cuciture tono su tono. Ogni mmoto viene accompagnata da un certificato di autenticità che riporta il numero di telaio della e il numero seriale, firmato da Mark Hawwa di DGR e dal CEO di Triumph, Nick Bloor. La special edition è realizzata sulla base della recente Bonneville T120 Black che assicura un handling migliorato, prestazioni al vertice della categoria Modern Classics e ciclistica aggiornata. Il motore della T120 Black è il bicilindrico da 1200 cc che eroga 105 Nm di coppia massima già a 3500 giri/min e raggiunge un picco di potenza di 80 CV a 6.550 giri/min. Con il suo sistema di raffreddamento a liquido riprogettato in modo importante, il motore supera i requisiti Euro 5, offrendo emissioni inferiori rispetto alla generazione precedente e un sensibile risparmio di carburante.

La massa del motore della T120 di ultima generazione è stata notevolmente ridotta grazie all’utilizzo di un albero motore più leggero. Insieme a una frizione ottimizzata e alberi di equilibratura, questo ha anche ridotto l’inerzia, che fornisce alla nuova generazione un’accelerazione notevolmente più immediata e reattiva. I cerchi in alluminio consentono una notevole riduzione delle masse non sospese e dell’inerzia, rendendo la T120 più agile e maneggevole nella guida, e ovviamente anche nelle manovre a bassa velocità. L’impianto frenante ha freni anteriori Brembo di alta qualità, con una configurazione a doppio disco e pinze a 2 pistoncini che offrono un’eccellente potenza di arresto e una migliore modulabilita’. Anche la sicurezza e il controllo sono stati massimizzati grazie all’ABS di ultima generazione e al controllo di trazione disinseribile. Il cruise control si imposta tramite un pulsante dedicato sul manubrio, rendendolo estremamente intuitivo per il pilota così come la selezione delle modalità di guida. Il pilota può scegliere tra le modalità di guida Rain e Road, che adatteranno il comportamento della #moto alle condizioni di guida.

“Siamo lieti di celebrare il decimo anniversario del nostro rapporto con la DGR, che è una partnership incredibilmente importante per Triumph e per le decine di migliaia di fan della DGR in tutto il mondo. Fin dall’inizio è stato chiaro che DGR e Triumph fossero una combinazione perfetta, con una passione condivisa per le moto e per lo stile di vita che rappresentano, qualcosa che è molto più di una semplice sponsorizzazione commerciale – ha detto Paul Stroud, Triumph Chief Commercial Officer -. Tutti coloro che sono stati coinvolti nell’ultimo decennio nell’organizzare e supportare la DGR, dai team Triumph ai nostri concessionari, passando per tutti i coordinatori e host locali dei Rides, e ovviamente tutti i motociclisti che supportano con passione questo meraviglioso evento, dovrebbero essere giustamente orgogliosi dell’impatto che i loro sforzi hanno avuto. Con il lancio della nuova DGR Limited Edition della nostra Bonneville T120 Black, la nostra ambizione è celebrare questa meravigliosa occasione con qualcosa di veramente speciale, che per me incarna lo spirito della DGR e offre un motivo in piu’ per celebrare questa incredibile causa“.

Triumph Bonneville T120 Black Dgr Limited Edition: quanta costa

La Bonneville T120 Black DGR Limited Edition sarà disponibile in Italia a partire dal mese di ottobre 2023 ad un costo aggiuntivo di 800 euro rispetto alla versione base: 15.095 euro franco concessionario.