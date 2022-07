Triumph: completati i test su strada sul prototipo elettrico TE-1

TE-1 segnerà l'ingresso di Triumph nel settore delle due ruote elettriche, ha un'autonomia che raggiunge i 161 km, una potenza di 177 CV e promette di avere uno stile e una presenza su strada al 100% Triumph

Triumph ha annunciato di avere completato i test su strada del prototipo finale progetto di mobilità elettrica TE-1 che segna l’ingresso del brand inglese nel settore delle moto elettriche.

Triumph TE-1: le caratteristiche

Il primo dato confortante della Triumph TE-1 è legato all‘autonomia che raggiunge i 161 km, al di sopra della media dei veicoli elettrici attualmente presenti sul mercato. I test sono stati condotti simulando una guida in condizioni reali, misto urbano ed extraurbano. La TE-1 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3.6 secondi grazie ai suoi 177 CV di potenza massima e a un peso ridotto rispetto alla concorrenza che si attesta sui 220 kg. Grazie a dimensioni e dinamiche di guida paragonabili a quelle di una Street Triple ma con l’ergonomia, la geometria e la distribuzioni del peso di una Speed Triple, la TE-1 conferma le doti dinamiche di una vera Triumph.

Il prototipo TE-1 grazie alle future implementazioni, avrà la possibilità di migliorare la risposta del controllo di trazione e il controllo del sollevamento della ruota anteriore. Il team responsabile dello sviluppo del progetto prevede un’incremento delle prestazioni sfruttando, in futuro, il potenziale di coppia del motore elettrico. Per ricaricare l’80% della batteria occorrono circa 20 minuti.

I risultati ottenuti dal prototipo finale dimostrano come Triumph stia ponendo le basi per rivestire un ruolo primario nel mercato delle moto elettriche. Unica e caratteristica sarà la colonna sonora della quale sarà dotata la nuova TE-1 che aumenta di intensità in base al variare della velocità. Il campione della Daytona 200, Brandon Paasch, ha partecipato alla fase finale dei test, sia nella valutazione delle prestazioni della componente elettrica che nella messa a punto finale del prototipo attraverso numerose prove condotte in pista e si è espresso così: “La risposta dell’acceleratore sulla TE-1 è incredibile, quando si tocca l’acceleratore la spinta propulsiva viene erogata in maniera istantanea che è ovviamente ciò che amo come pilota di moto. Adoro l’erogazione della coppia. Ho avuto modo di provare su strada il prototipo in diverse situazioni, ed è incredibilmente veloce. Vorrei aver avuto questo prototipo a Daytona, con questa accelerazione e quel telaio, incredibile! Penso che questa sarà una moto davvero bella da guidare sulla strada, grazie alla sua agilità“.

Il prototipo TE-1 è immediatamente riconoscibile come una Triumph grazie alla presenza di tutti i tratti distintivi di design pur essendo chiaramente una moto del futuro. Il prototipo aggiornato con gli ultimi pannelli di carrozzeria e verniciatura, porta uno stile e una presenza su strada al 100% Triumph. “Abbiamo notato una reazione positiva alla TE-1 a livello globale, per la prima volta le persone ci dicono che finalmente vedono una moto elettrica come un prodotto desiderabile e che vorrebbero possedere. Essendo questo il nostro prima passo in un viaggio verso lo sviluppo future di un powertrain elettrico, il prototipo TE-1 ha raggiunto degli incredibili risultati e ci ha fornito delle informazioni fondamentali che ci guideranno nei prossimi passi – ha detto Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles -. Naturalmente la moto di produzione non sarà esattamente quella che vedete qui oggi, ma state tranquilli che i modelli che svilupperemo avranno lo stesso spirito dinamico ed emozionante“.