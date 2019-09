F1 2019, GP di Singapore: gli orari tv Sky e TV8 di Sochi

La Formula 1 2019 torna subito in pista questo fine settimana con il GP di Russia, che prenderà il via sull'Autodromo di Sochi

Mancano solo sei tappe al termine del Mondiale di F1 2019, che dopo lo spettacolo offerto a Singapore sul circuito di Marina Bay è di nuovo pronto a divertire tutti gli appassionati, accendendo i motori in questo fine settimana sull’Autodromo di Sochi. Lungo 5,848 km con un layout di 19 curve, il tracciato russo ospiterà il locale GP di Russia, nel quale la Ferrari potrà di nuovo far valere il suo vantaggio in termini di velocità di punta sfruttando i lunghi rettilinei che inframmezzano settori, al contrario, più tecnici. Qui potrebbe essere la Mercedes (ma anche la Red Bull…) a brillare, ma visto quanto fatto a Singapore, ci aspettiamo che le Rosse saranno pronte a stupirci anche in questo Gran Premio!

PRIMA LE OLIMPIADI, POI LA FORMULA 1

Chiamato anche Sochi Olympic Park Circuit, questo circuito è situato nella città di Soči, sul Mar Nero: il progetto di costruzione, che porta la firma del celebre ingegnere Hermann Tilke, è datato 2011, quando il governo russo stanziò quasi 200 milioni di dollari al fine di far iniziare i lavori il più presto possibile. L’Autodromo venne ultimato in concomitanza con l’edizione 2014 dei Giochi Olimpici: la superficie d’asfalto, infatti, venne completata subito dopo la loro cerimonia di chiusura, in modo da rispettare il tempo limite del mese di agosto, quando il circuito ottenne l’approvazione della FIA per disputare il locale Gran Premio di Formula 1.

Da quando è entrato nel Calendario del Circus iridato, l’Autodromo di Sochi ha visto sul gradino più alto del podio solamente la Mercedes: tre vittorie sono state centrate da Lewis Hamilton (nell’edizione inaugurale del 2014, nel 2015 e nel 2018), mentre una a parimerito dai suoi compagni di squadra, Nico Rosberg (2016) e Valtteri Bottas (2017). Chissà che quest’anno la storia non venga finalmente riscritta!

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 20 settembre

10:00 – Prove Libere 1

14:00 – Prove Libere 2

Sabato 21 settembre

11:00 – Prove Libere 3

14:00 – Qualifiche

Domenica 22 settembre

13:10 – Gara

ORARI TV8 (DIFFERITA)

Sabato 21 settembre

18:00 – Qualifiche

Domenica 22 settembre

18:00: Gara