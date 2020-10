F1 2020: al via le vendite dei biglietti per il GP di Imola

Tra circa un mese il Mondiale di F1 2020 tornerà sul bellissimo Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove si svolgerà il tanto atteso Gran Premio dell'Emilia Romagna

Dopo il rocambolesco Gran Premio di Russia, che ha portato alla vittoria il finlandese Valtteri Bottas, il Mondiale di Formula 1 2020 è attualmente in pausa, al fine di prepararsi al meglio per il prossimo appuntamento iridato che si terrà nel weekend 9-11 ottobre sul circuito tedesco del Nurburgring per il GP dell’Eifel. Tra circa un mese, invece, il Circus iridato farà tappa in una pista che ha visto per l’ultima volta le monoposto più veloci del mondo solamente nel 2006: stiamo parlando del nostro Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, al ritorno nel calendario per quel Gran Premio dell’Emilia Romagna che sarà il terzo round italiano della stagione.

Il tracciato sulle rive del Santerno è ricco di storia, non solo perchè dal 1981 al 2006 ha ospitato la massima serie automobilistica, ma anche per il fatto che ha dato vita a tante bellissime gare del Mondiale Superbike e delle World Touring Cars. Quest’anno la F1 riprenderà il discorso interrotto quattordici anni fa con la vittoria di Michael Schumacher su Fernando Alonso, per un weekend di gara “compresso” in soli due giorni, vale a dire sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

Gli interessati potranno acquistare i biglietti per godersi dal vivo il Gran Premio direttamente sulla piattaforma TicketOne, per un accesso di 13.147 spettatori totali sulle tribune della pista emiliana. I prezzi partono da 120 Euro per la giornata di sabato con posto in prossimità della Curva Tosa o delle Acque Minerali e da 200 Euro per la giornata di domenica, riservato alla tribuna della Curva Rivazza. In alternativa è possibile recarsi alla biglietteria dell’Autodromo, aperta da lunedì 5 ottobre fino al 25 ottobre compreso, oppure affidarsi ai servizi di motorsporttickets.com, che mette a disposizione un’esperienza tutta all’insegna della passione per la Ferrari.

Con partenza da Bologna si raggiungerà prima il Museo di Maranello e poi quello di Casa Enzo Ferrari a Modena, che faranno da antipasto ai servizi presenti nell’area Paddock Club e nell’hospitality dell’Autodromo di Imola. Gli appassionati potranno fare un giro del circuito su un camion aperto, scattare delle foto sulla griglia di partenza e porre addirittura alcune domande ai protagonisti del weekend; i posti a sedere, invece, saranno garantiti sulle tribune che danno sul rettilineo di partenza e arrivo.