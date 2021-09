F1 2021, GP di Russia: gli orari Tv Sky e TV8 di Sochi

La lotta mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen continuerà questo fine settimana con il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi

Dopo il nulla di fatto a Monza, che ha visto i due contendenti al Titolo – Lewis Hamilton e Max Verstappen – fuori dai giochi alla prima variante, il Mondiale di F1 2021 sta per accendere nuovamente i motori con la prossima tappa del calendario iridato. Dal 24 al 26 settembre, infatti, la massima serie automobilistica si trasferirà sull’Autodromo di Sochi, sede dal 2014 del locale Gran Premio di Russia.

Una tappa che, ad oggi e fin dal suo esordio, è terra di conquista della Mercedes con il suo capitano Lewis Hamilton vincitore in ben quattro edizioni (2014-2015 e 2018-2019). L’anno scorso, invece, è stato il suo compagno di squadra Valtteri Bottas a centrare il gradino più alto del podio, davanti all’olandese della Red Bull e al sette volte Campione del Mondo britannico. Per scoprire come andrà l’edizione di questa stagione, non vi resta che seguire l’imminente GP di Russia, trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI RUSSIA

Venerdì 24 settembre



10.30-11.30 Prove libere 1

14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 25 settembre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 26 settembre – 14:00 Gara (TV8 dalle 18:00)