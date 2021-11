F1 2021, GP di San Paolo: gli orari TV Sky e TV8 di Interlagos in Brasile

Meno quattro al termine della stagione: il prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 prende il via a Interlagos per il Gran Premio di San Paolo

Il duello mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta diventando sempre più avvincente: con la vittoria del pilota della Red Bull nell’ultima prova in Messico, ora l’olandese ha un vantaggio di ben 19 punti sul suo rivale in Campionato, che sfiderà nuovamente nel prossimo appuntamento al via questo fine settimana in salsa “back-to-back”.

La Formula 1 si sposta ancora più a sud e da Città del Messico si trasferisce in Brasile, per disputare il Gran Premio di San Paolo: a conti fatti si tratta sempre della classica gara sul circuito di Interlagos, che però è andata incontro a un cambio di denominazione per dare ancora più rilievo alla metropoli carioca, trionfatrice della lotta interna con la vicina Rio de Janeiro che, invece, ha perso l’appalto di una nuova pista per questioni ambientali. Il “nuovo” GP della massima serie automobilistica, come sempre, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SAN PAOLO

Venerdì 12 novembre



16.30-17.30 Prove libere 1

20.00-21.00 Qualifiche

Sabato 13 novembre

16.00-17.00 Prove libere 2

20.30 Sprint Qualifying Race (TV8 dalle 22:00)

Domenica 14 novembre – 18:00 Gara (TV8 dalle 21:30)