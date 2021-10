MotoGP: presentata la prima bozza del calendario 2022

Ventuno gare con partenza in Qatar e gran finale sul circuito di Valencia: due le novità, Indonesia e Finlandia, proprio come gli appuntamenti italiani del Mugello e di Misano

Il Mondiale di MotoGP 2021 è ancora in bilico tra i due principali contendenti al Titolo, Fabio Quartararo e il nostro “Pecco” Bagnaia, ma per Dorna e la Federazione Motociclistica Internazionale è già il momento di pensare alla prossima stagione. Proprio per tal motivo in questi giorni è stata pubblicata una prima bozza provvisoria del calendario 2022, che vedrà la partenza del Campionato il 6 marzo in Qatar per terminare i giochi, come da tradizione, sul Ricardo Tormo di Valencia il 6 novembre.

Sono ventuno gli appuntamenti che i protagonisti della massima serie motociclistica dovranno affrontare, tra i quali figurano le new-entry dell’Indonesia (sul nuovissimo Mandalika International Street Circuit) e della Finlandia (sul KymiRing) che, in realtà, devono ancora essere omologate ufficialmente. Le tappe tricolori? Sempre due, vale a dire quella del Mugello (29 maggio) e quella del Misano World Circuit (4 settembre). Qua sotto tutti i dettagli per la prossima stagione: