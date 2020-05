F1: l’Autodromo di Monza diventa un cinema drive-in

Da circuito di fama mondiale a cinema drive-in: a causa dell'emergenza Coronavirus, l'Autodromo Nazionale di Monza proporrà a giugno alcuni film riguardanti il motorsport tramite maxi-schermo

Benchè meno efficace rispetto a qualche mese fa, il COVID-19 è ancora tra noi e impedisce ad alcuni settori, come quello del motorsport, di riprendere la propria attività a pieno regime. Un dato di fatto che bisogna momentaneamente accettare, come ha già preso atto il nostro Autodromo Nazionale di Monza: rinomato circuito di fama mondiale, il Tempio della Velocità brianzolo è pronto a cambiare la propria fisionomia, trasformandosi da pista per la Formula 1… a cinema drive-in per il grande pubblico.

No, non è uno scherzo: a partire da giugno, infatti, il Monza Eni Circuit allestirà l’area del paddock numero 2 per questa iniziativa, un totale di 13mila metri quadrati nei quali sarà installato un mastodontico maxi-schermo sul quale proiettare un’intera stagione di film riguardanti il motorsport e, più in generale, il mondo delle quattro ruote.

L’idea è partita dall’Assessore alla Cultura del Comune di Monza, Massimiliano Longo, che a questo punto dovrà solamente formalizzare l’intera procedura di conversione del circuito. A tal proposito, sentiamo il commento del direttore dell’Autodromo di Monza, Pietro Benvenuti: “Oggi al pubblico non possiamo chiedere un grande esborso economico e il drive-in sarà a prezzi popolari, con la possibilità poi che l’idea si moltiplichi per esempio organizzando tavole rotonde, interviste o dirette in chat collegate alla passione per le auto“.

“Non mancheranno titoli di film collegati al motorsport. La storia di Monza vive grazie al suo pubblico, che è la nostra forza. Inoltre, possiamo anche dire che l‘area attrezzata nella zona parallela al rettilineo che porta dalla Ascari alla Parabolica potrebbe anche rimanere come supporto all’intrattenimento per il pubblico e gli sponsor, quando le gare potranno definitivamente ripartire“.

Secondo le ultime stime, il Monza Eni Circuit in versione “drive-in” costerà circa 100mila Euro, interamente coperti dagli sponsor, mentre il prezzo del biglietto di ingresso dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 Euro a vettura. Gli orari di apertura? Nelle prime due giornate della settimana, lunedì e martedì.