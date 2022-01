Maserati torna alle corse: nel 2023 debutta in Formula E

Dopo più di dieci anni di astinenza, la Casa del Tridente ha programmato il suo ritorno nel motorsport con lo sbarco nella massima categoria delle monoposto elettriche

Il futuro di Maserati parla elettrico… ma non solo nell’ambito delle vetture stradali: con un annuncio reso pubblico nella giornata di martedì 11 gennaio, infatti, la Casa del Tridente ha ufficializzato il suo ritorno nel mondo delle corse che avverrà a tutti gli effetti a partire dalla stagione 2023 nel Mondiale di Formula E. La scelta della serie di monoposto a batterie non è casuale, ma è dettata dalla precisa volontà di creare una forte sinergia con la famiglia Folgore di vetture a zero emissioni, che vedrà presto arrivare sul mercato la Grecale, le versioni “a elettroni” della GranTurismo e della GranCabrio e l’attesissima MC20 (anche con il modello a cielo scoperto).

Questa mossa è stata pubblicizzata da Maserati con lo slogan “Back to the Future, Back to Race“, che vuole significare un importantissimo “ritorno al futuro” secondo il quale la factory modenese vuole tornare a dire la sua nel motorsport, dopo la lunga scia di successi ottenuti nel Campionato FIA GT con la mitica MC12. Il banco di prova sarà la monoposto “Gen3” di Formula E, caratterizzata da un’aerodinamica inedita e da un secondo motore anteriore (oltre a quello posteriore), in grado di rigenerare in frenata fino al 40% dell’energia totale e di garantire una top speed di almeno 320 km/h.

“Siamo il primo brand italiano ad entrare in Formula E, è un momento molto felice per noi – ha commentato Davide Grassi, COO di Maserati – Le corse sono nel DNA di Maserati, la casa non sarebbe completa se non gareggiasse. Abbiamo maturato questa decisione negli ultimi due anni e mezzo, adesso abbiamo la tecnologia, partner di riferimento e tutto ciò che ci occorre. La Formula E è una categoria globale, vicina alle persone ed alla nuova idea di mobilità elettrica: la combinazione di tutte queste situazioni ci ha spinto a gareggiare in questa categoria, con la quale vogliamo creare una forte sinergia per trasferire il nostro know-how tecnologico dalla pista alla strada“.

Molto soddisfatto anche Jean-Marc Finot, responsabile motorsport di Stellantis: “La Maserati in Formula E costituirà un laboratorio tecnologico che consentirà di accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture sportive stradali. Vogliamo essere al top tra i marchi che implementano questa tecnologia, ma siamo solamente all’inizio: nelle prossime settimane sveleremo maggiori dettagli“. Che ci sia in ballo anche un futuro approdo in F1?