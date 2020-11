MotoGP 2020, GP del Portogallo: gli orari Sky, DAZN e TV8 di Portimao

Questo fine settimana andrà in scena l'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2020: i prototipi a due ruote più veloci del mondo correranno per la prima volta a Portimao, sede del GP del Portogallo

Joan Mir ce l’ha fatta: nello scorso GP di Valencia il pilota spagnolo della Suzuki ha riportato la Casa di Hamamatsu sul gradino più alto del podio, diventando Campione del Mondo del Mondiale di MotoGP 2020. Non succedeva praticamente da vent’anni, da quel successo firmato Kenny Roberts Jr. quando ancora la massima serie motociclistica correva con le 500 due tempi: una vittoria ampiamente meritata sia per il team ECSTAR che per il pilota nato a Palma di Maiorca, bravo a gestire la situazione e a transitare al settimo posto sotto la bandiera a scacchi, per un risultato sufficiente a chiudere i giochi iridati con una gara di anticipo.

Questo fine settimana, infatti, la MotoGP tornerà subito in pista per l’ultimo appuntamento della stagione, quel Gran Premio del Portogallo che manca nel calendario dall’ultima edizione del 2012 vinta dall’australiano Casey Stoner: rispetto ad allora, quando si correva sul circuito dell’Estoril, stavolta il protagonista sarà lo splendido tracciato di Portimao, alla sua “prima assoluta” nel Motomondiale per tutte e tre le classi iridati. Una sfida nuova e avvincente allo stesso tempo, che sarà come al solito trasmessa in diretta dal canale Sky Sport MotoGP e dall’app DAZN; il canale TV8 del digitale terrestre, invece, proporrà l’ultimo round del 2020 in differita.

Venerdì 20 novembre

10:00-10:55 Moto3 FP1

11:10-12:20 MotoGP FP1

12:35-13:30 Moto2 FP1

13:50-14:55 Moto3 FP2

15:00-16:10 MotoGP FP2

16:25-17:20 Moto2 FP2

Sabato 21 novembre

10:00-10:40 Moto3 FP3

10:55-11:40 MotoGP FP3

11:55-12:35 Moto2 FP3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche

14:30-15:00 MotoGP FP4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche

16:30 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Domenica 22 novembre

10:00-10:20 Moto3 Warm-up

10:30-10:50 Moto2 Warm-up

11:00-11:20 MotoGP Warm-up

12:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 17:00)

13:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 18:00)

15:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 19:00)