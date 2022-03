MotoGP, GP d’Italia al Mugello: i biglietti sono disponibili su TicketOne

Nell'attesa di sapere se il Gran Premio d'Italia della MotoGP sarà a "porte aperte", è iniziata la prevendita per il weekend del 27-29 maggio

Se a distanza di un mese dal weekend del 22-24 aprile, in cui andrà in scena il GP d’Imola del Mondiale di F1 2022, volete deliziarvi di un’altra trasferta tricolore all’insegna del motorsport, allora dovete assolutamente prenotare i biglietti per il Gran Premio d’Italia al Mugello della MotoGP, previsto nel fine settimana del 27-29 maggio. L’organizzatore ha infatti aperto in questi giorni le prevendite, garantendo per il momento solo una parte della disponibilità dei posti in vista di una possibile apertura al 100% per il pubblico.

Per il momento, quindi, sono disponibili i biglietti delle tribune Poltronissima Pit Lane, Silver Pit Lane, Silver Biondetti, Centrale Bronze, Poggiosecco, Materassi e Tribuna 58, con sconti del 10% fino al prossimo 17 aprile per Under-18, donne e famiglie. A seconda dell’uscita del prossimo decreto sullo stato di emergenza causa Coronavirus, verranno resi disponibili anche i biglietti per la zona prato, che garantirà l’accesso con i camper e il pernottamento all’interno del circuito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito TicketOne a questo indirizzo.