MotoGP 2020, GP di Francia: gli orari Sky, DAZN e TV8 di Le Mans

Assieme alla Formula 1, il Mondiale di MotoGP 2020 è pronto a tornare in pista questo fine settimana per il Gran Premio di Francia, al via sullo storico circuito Bugatti di Le Mans

Sventolata la bandiera a scacchi sulla tappa spagnola di Barcellona, il Mondiale di MotoGP 2020 accenderà nuovamente i motori in questo fine settimana, quando darà il via al prossimo appuntamento previsto dalla stagione in corso. La massima serie motociclistica si trasferirà sul circuito Bugatti di Le Mans per dar vita al Gran Premio di Francia, dove l’idolo di casa Fabio Quartararo è atteso dai fans per dare un’altra zampata importante in ottica Campionato.

Il pilota francese della Petronas è tornato in vetta alla Classifica Piloti grazie alla vittoria sul Montmelò spagnolo e ora ha otto punti di vantaggio sul diretto inseguitore, un Joan Mir sempre molto costante sulla Suzuki del team ECSTAR che, ovviamente, farà di tutto pur di artigliare quella che potrebbe essere la sua prima vittoria in assoluto in MotoGP. A dieci lunghezze di distanza dall’alfiere di Hamamatsu troviamo Maverick Vinales, che sta tenendo alto l’onore del team Yamaha ufficiale, seguito dal nostro Andrea Dovizioso, che a Le Mans dovrà assolutamente dare il meglio di se stesso per tenere aperto il Mondiale dopo il durissimo “zero” rimediato in Catalogna.

Anche in questo fine settimana, in cui correrà anche la Formula 1, lo spettacolo della MotoGP sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky (canale 208 – Sky Sport MotoGP) e DAZN, mentre il canale TV8 del digitale terrestre coprirà l’azione del Motomondiale con le differite di qualifiche e gare.

Venerdì 9 ottobre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 10 ottobre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:45 MotoE E-Pole

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

16:15 MotoE Gara 1

15:45 Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

17:00 MotoE Gara 1

Domenica 11 ottobre

09:00-09:20 Moto3 Warm-up

09:30-09:50 Moto2 Warm-up

10:00-10:20 MotoGP Warm-up

11:20 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:15)

13:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 16:00)

14:30 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 17:00)

15:40 MotoE Gara 2 (in differita su TV8 alle 17:45)