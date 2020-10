MotoGP 2020, GP di Teruel: gli orari Sky, DAZN e TV8 di Aragon

Il Mondiale di MotoGP 2020 scenderà nuovamente in pista questo fine settimana per il secondo atto del MotorLand Aragon, che ospiterà il Gran Premio di Teruel

La MotoGP 2020 è pronta a concedere il bis: dopo la splendida vittoria firmata Suzuki ECSTAR nello scorso GP di Aragona, la massima serie motociclistica tornerà subito in pista e lo farà in stile “back-to-back” proprio sul MotorLand Aragon, il quale ospiterà quel Gran Premio di Teruel che, di fatto, diventerà la prova del nove per i due piloti del reparto corse di Hamamatsu. Nonostante la bella partenza delle Yamaha, ad Aragon sono state poi le GSX-RR a fare la voce grossa, con un Rins capace di centrare il gradino più alto del podio e un Mir a seguire in terza posizione, grazie alla quale ora è diventato il nuovo leader della Classifica iridata.

Lo spagnolo ha approfittato del “momento no” di Fabio Quartararo, solo 18esimo al traguardo per problemi di aderenza alla gomma posteriore, e di Maverick Vinales, capace di limitare i danni con un quarto posto che, tuttavia, non ha potuto nulla contro il ritorno non solo delle Suzuki, ma anche della Honda Repsol di Alex Marquez. Il fratello del sei volte Campione del Mondo di MotoGP ha saputo sfruttare al meglio i nuovi settaggi del mono-ammortizzatore posteriore fornito dalla Ohlins e, partito dalla 12esima casella, si è distinto per una splendida rimonta fino al secondo posto sotto la bandiera a scacchi, che conferma il già ottimo risultato ottenuto nello scorso round di Le Mans.

A questo punto Mir si trova in testa alla Classifica con soli sei punti di vantaggio su Quartararo e 12 su Vinales, mentre il nostro Dovizioso, settimo al traguardo ad Aragon, è riuscito a ricucire lo strappo dalla vetta con soli 15 punti da recuperare. Sarà capace di dare la zampata definitiva per ritornare prepotentemente in lizza per il Titolo? Lo scopriremo nell’imminente Gran Premio di Teruel, che sarà trasmesso in diretta dalle piattaforme Sky (canale 208 – Sky Sport MotoGP), DAZN e dal canale TV8 del digitale terrestre, che coprirà l’azione del Motomondiale in live per quanto riguarda le qualifiche e le gare.

Venerdì 23 ottobre

10:00-10:40 Moto3 FP1

10:55-11:40 MotoGP FP1

11:55-12:35 Moto2 FP1

13:35-14:15 Moto3 FP2

14:30-15:15 MotoGP FP2

15:35-16:10 Moto2 FP2

Sabato 24 ottobre

10:00-10:40 Moto3 FP3

10:55-11:40 MotoGP FP3

11:55-12:35 Moto2 FP3

13:15-13:55 Moto3 Qualifiche (anche TV8)

14:10-14:40 MotoGP FP4 (anche TV8)

14:50-15:30 MotoGP Qualifiche (anche TV8)

15:50-16:30 Moto2 Qualifiche (anche TV8)

Domenica 25 ottobre

09:20-09:40 Moto3 Warm-up

09:50-10:10 Moto2 Warm-up

10:20-10:40 MotoGP Warm-up

11:20 Moto3 Gara (anche TV8)

13:00 MotoGP Gara (anche TV8)

14:30 Moto2 Gara (anche TV8)