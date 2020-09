MotoGP 2020, GP d’Emilia Romagna: orari tv Sky, TV8 e DAZN di Misano

Il Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli è pronto a ospitare di nuovo il Mondiale di MotoGP 2020 per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini

Come accaduto a Jerez e poi sul Red Bull Ring austriaco, il Mondiale di MotoGP 2020 è pronto per un altro “back-to-back”, il terzo della stagione: dopo lo splendido GP di San Marino la massima serie motociclistica tornerà subito in pista in questo fine settimana, quando scatterà il Gran Premio d’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, un appuntamento di nuovo in scena su quel Misano World Circuit che, nello scorso weekend, ha premiato il talento dei nostri Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

Un appuntamento che segnerà il “giro di boa” del Campionato e che permetterà a tutti coloro che non sono arrivati a podio di rifarsi sotto: il primo a provarci nuovamente sarà il nostro Valentino Rossi, beffato all’ultimo qualche giorno fa dalla Suzuki di Joan Mir, seguito dal ducatista Andrea Dovizioso, che ora si trova in testa al Mondiale con sei punti di svantaggio sullo sfortunatissimo Fabio Quartararo.

Il francese, lo scorso weekend, è caduto mentre cercava di rimontare verso le posizioni importanti della classifica e ora dovrà recuperare tutto il terreno perduto al fine di mantenere aperto il Campionato contro il forlivese del team Ducati ufficiale. In questa situazione, purtroppo, sta mancando lo spagnolo Marc Marquez, ancora in fase di recupero dopo la duplice operazione all’omero destro resa necessaria in seguito alla caduta rimediata nelle ultime fasi del GP di Spagna a Jerez. Una possibile data di ritorno in griglia? Si parla di metà novembre, quando prenderà il via il GP di Valencia: per il suo Mondiale, in ogni caso, se ne riparla l’anno prossimo…

Tornando all’imminente GP d’Emilia Romagna, lo spettacolo della MotoGP sarà coperto dalle emittenti tv Sky, TV8 e DAZN, che forniranno sia le qualifiche che le gare completamente in diretta, anche se non mancherà lo spazio per gli appassionati di partecipare dal vivo prendendo posto sulle tribune della pista posizionata nella località di Misano Adriatico.

Venerdì 18 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:35 Moto2 FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

Sabato 19 settembre

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:45 MotoE E-Pole

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (in diretta su TV8)

13:30-14:00 MotoGP FP4 (in diretta su TV8)

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (in diretta su TV8)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (alle 16:45 su TV8)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 20 settembre

08:20-08:40 Moto3 Warm-up

08:50-09:10 Moto2 Warm-up

09:20-09:40 MotoGP Warm-up

10:05 MotoE Gara 2 (in diretta su TV8)

11:00 Moto3 Gara (in diretta su TV8)

12:20 Moto2 Gara (in diretta su TV8)

14:00 MotoGP Gara (in diretta su TV8)