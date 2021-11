Orari MotoGP 2021, GP del Portogallo su Sky, TV8 e DAZN a Portimao

Il Mondiale di MotoGP 2021 scende in pista per il penultimo Gran Premio della stagione, al via sull'Autodromo Internazionale dell'Algarve

A due settimane di distanza dalla conquista del Titolo Mondiale, Fabio Quartararo si appresta a completare la stagione 2021 della MotoGP con il prossimo round previsto dal calendario iridato: la massima serie motociclistica, infatti, andrà in scena questo fine settimana sull’Algarve International Circuit di Portimao, dove prenderà il via quel Gran Premio del Portogallo dove l’anno scorso proprio il pilota francese ottenne il suo terzo successo in carriera.

Con il Campionato Piloti ormai concluso, questa tappa e l’ultima di Valencia diventano determinanti per l’assegnazione del Titolo Costruttori, ancora in ballo tra Ducati (307 punti) e Yamaha (295 punti). Quale delle due marche festeggerà il gradino più alto del podio? Lo scopriremo vivendo il prossimo GP del Portogallo, che sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport MotoGP e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO

Venerdì 5 novembre

10:55-11:40 Prove Libere 1

15:10-15:55 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10:55-11:40 MotoGP FP3

13:35-14:15 Moto3 Qualifiche

14:30-15:00 MotoGP FP4

15:10-15:50 MotoGP Qualifiche

16:10-16:50 Moto2 Qualifiche

16:45 – Sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 7 novembre

12:20 Moto3 Gara (dalle 17:35 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 19:05 su TV8)

15:30 Moto2 Gara (dalle 20:35 su TV8)