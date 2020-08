MotoGP Misano 2020: le regole per l’acquisto dei biglietti

Per il prossimo GP di San Marino del 13 settembre il Misano World Circuit sarà aperto con 15 tribune per 10.000 persone al giorno: ecco tutte le regole per ottenere i biglietti del weekend di gara

L’annuncio tanto atteso dagli appassionati della MotoGP è finalmente arrivato: grazie all’ordinanza 159 emessa dalla Regione Emilia-Romagna nella giornata del 12 agosto, il Misano World Circuit è pronto ad aprire al pubblico in vista del doppio appuntamento dell’11-13 settembre e del 18-20 settembre, quando scatteranno rispettivamente il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini.

In entrambi i weekend di gara l’impianto potrà ospitare fino a 10.000 persone al giorno, equivalenti a meno del 10% della capienza complessiva con distanze fisiche anche oltre i due metri di distanza nelle 15 tribune individuate per accogliere il pubblico. Gli accessi al circuito saranno 19, mentre le aree dei settori Prato saranno interdette: a tal proposito, l’intero presidio sarà messo in sicurezza da oltre 700 steward.

GP DI MISANO: LE REGOLE PER I BIGLIETTI

Con questi presupposti, gli organizzatori del Misano World Circuit hanno definito le regole di acquisto (e, in alcuni casi, di rimborso) dei biglietti per poter diventare spettatori dei due eventi destinati alla MotoGP. Per quello dell’11-13 settembre l’accesso sarà permesso solamente in tribuna, per la precisione in Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C, Tribuna Centrale, Tribuna D, Tribuna D Biker (senza moto), Tribuna Misanino, Tribuna D Top, Tribuna Brutapela Gold e Tribuna Brutapela settori A/B/C/D, limitatamente a coloro che sono già in possesso del relativo biglietto d’ingresso.

Quest’ultimo, inoltre, dovrà essere obbligatoriamente associato al proprio nominativo a partire da giovedì 20 agosto, effettuando l’iscrizione al sito https://www.rimborso.info/. Una volta completata la procedura verrà inviata una mail di conferma, da consegnare nel momento dell’ingresso in circuito assieme al biglietto. Ma non è tutto: chi avrà accesso in Tribuna Brutapela settori E/F/G/H potrà accedere, senza pagare alcuna differenza, anche alla Tribuna E numerata con seggiolini e maxischermo, per la quale verrà consegnato un nuovo biglietto con il posto assegnato.

GP DI MISANO: LE REGOLE PER IL RIMBORSO

Chi, invece, ha acquistato un biglietto per la zona Prato sarà costretto a richiedere il rimborso della cifra pagata: le norme anti-contagio sono infatti incompatibili con la gestione del pubblico, inoltre la mancanza di un posto assegnato e identificabile con un nominativo rende impossibile verificarne la validità, nonostante il mantenimento della distanza di sicurezza.

Questo discorso va applicato alle seguenti zone: Biglietto Circolare Prato e Tribune Venerdì, Biglietto Prato 3gg, Biglietto Prato sabato, Biglietto Prato domenica. La procedura di rimborso potrà essere effettuata sul canale TicketOne (https://www.rimborso.info/), presso quello del Misano World Circuit attraverso la pagina ufficiale oppure presso agenzie e alberghi attraverso i quali è stata effettuata la richiesta.

Per quanto riguarda il weekend successivo, quello del GP dell’Emilia-Romagna, varranno sostanzialmente le stesse regole già presentate qua sopra. L’ingresso in circuito sarà consentito esclusivamente con biglietto nominativo, per una prevendita che sarà attivata sul canale online TicketOne. Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo al sito ufficiale del Misano World Circuit.