Orari MotoGP 2019, GP di Aragon in chiaro su TV8 e in diretta Sky

La MotoGP torna in Spagna per il GP di Aragon 2019: ecco gli orari TV del GP in diretta in chiaro su TV8 e su Sky Sport MotoGP HD

La MotoGP 2019 torna in Spagna per il GP di Aragon: Marc Marquez qui ha vinto le ultime tre edizioni e punterà a ripetersi. Il suo vantaggio di 93 punti su Dovizioso, primo degli inseguitori, non sarà certo un deterrente per lo spagnolo, che potrebbe vincere il titolo già in Tailandia con 4 gare d’anticipo.

Dopo l’ottima prestazione delle Yamaha a Misano (4 moto nei primi 5 posti) sarà interessante capire se la M1 risulterà competitiva anche al MotorLand, dove curve strette ed un lunghissimo rettilineo dovrebbero premiare la Honda. Per Ducati si tratta invece di ritrovare la fiducia e ristabilire un andamento positivo, perché dal capolavoro in terra austriaca sembra passato già troppo. Stesso discorso vale per Suzuki che però, a differenza della squadra bolognese, non ha iniziato la stagione con l’intento esplicito di lottare per il mondiale.

Da segnalare anche che Johann Zarco verrà sostituito definitivamente da Mika Kallio, collaudatore finlandese della KTM dall’inizio del progetto in MotoGP, già da questo Gran Premio. Il francese dovrà sperare in una sella in Honda, magari da Cal Crutchlow (stanco della MotoGP) o da Jorge Lorenzo (demotivato e dolorante).

Il weekend della MotoGP ad Aragon è in diretta sia su TV8 che, naturalmente, su Sky, ma la MotoGP correrà con un’ora d’anticipo (quindi alle 13) per lasciare spazio alla Formula 1. Ecco gli orari TV di tutto il weekend di gara.

Orari MotoGP 2017: Gran Premio di Spagna, Aragon, in diretta Sky

Venerdì 20 settembre 2019 – Gran Premio di Aragona, Spagna, in diretta Sky



09:00 Moto3 P. Libere 1: GP Aragon

09:55 MotoGP P. Libere 1: GP Aragon

10:55 Moto2 P. Libere 1: GP Aragon

13:10 Moto3 P. Libere 2: GP Aragon

14:05 MotoGP P. Libere 2: GP Aragon

15:05 Moto2 P. Libere 2: GP Aragon

Sabato 21 settembre 2019 – Gran Premio di Aragona, Spagna, in diretta Sky

09:00 Moto3 P. Libere 3: GP Aragon

09:55 MotoGP P. Libere 3: GP Aragon

10:55 Moto2 P. Libere 3: GP Aragon

12:35 Moto3 Qualifiche: GP Aragon

13:30 MotoGP P. Libere 4: GP Aragon

14:10 MotoGP Qualifiche: GP Aragon

15:05 Moto2 Qualifiche: GP Aragon

Domenica 22 settembre 2019 – Gran Premio di Aragona, Spagna, in diretta Sky

08:40 Warm Up

11:00 Moto3 Gara: GP Aragon

13:00 MotoGP Gara: GP Aragon

14:30 Moto2 Gara: GP Aragon



Orari MotoGP 2019: Gran Premio di Aragona, Spagna, in diretta TV8

Sabato 23 settembre 2019 – Gran Premio di Aragona in diretta TV8

12:35 Moto3 Qualifiche

14:10 MotoGP Qualifiche

15:05 Moto2 Qualifiche

Domenica 24 settembre 2019 – Gran Premio di Aragona in diretta TV8



11:00 Moto3 Gara: GP Aragon

13:00 MotoGP Gara: GP Aragon

14:30 Moto2 Gara: GP Aragon